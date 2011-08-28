جزئیات جدید از سقوط هواپیمای آموزشی در تنکابن

محمد علی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی سقوط و مفقود شدن یک فروند هواپیما کوچک و سبک آموزشی در مسیر پروازی فرودگاه آزادی قزوین، جلسه مدیریت بحران در شهرستان نوشهر تشکیل شد.



وی افزود: این حادثه ساعت 11 و55 دقیقه ظهر جمعه در ارتفاعات سه هزار تنکابن در منطقه ای بنام یوش صورت گرفت که در اثر آن دو خلبان هواپیمای فوق سبک دچار حادثه شدند.



فرماندار نوشهر با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی، امنیتی شهرستان در کمک رسانی و اقدام لازم عنوان داشت: تعداد دو فروند هواپیمای آموزشی از نوع فوق سبک از فرودگاه آزادی قزوین به مقصد فرودگاه نوشهر در حال پروازبودند که به سبب نامناسب بودن شرایط جوی دچار حادثه شده و یک فروند هواپیما در ارتفاعات سه هزار تنکابن مفقود شده است.



قمی تصریح کرد: از ساعات اولیه اقدامات تجسس و ردیابی هواپیمای فوق از طریق برج مراقبت فرودگاه نوشهرصورت پذیرفت و سقوط هواپیما در حوزه استحفاظی شهرستان تنکابن، پیگیریهای مربوطه از سوی ستاد بحران شهرستان نوشهر انجام شده است.



وی یادآور شد: به سبب صعب العبور بودن ارتفاعات سه هزار تنکابن و شرایط نامساعد جوی و نبود ارتباطات رادیویی، هنوز خبر دقیق و موثقی از علت حادثه و یا وضعیت خلبانان مفقود شده وجود ندارد.



فرماندار نوشهر تأکید کرد: آمادگی و هماهنگی لازم با فرمانداران شهرستانهای تنکابن،عباس آباد و چالوس برای مدیریت این حادثه وجود دارد.