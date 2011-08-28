به گزارش خبرنگار مهر، سردار باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارز‌ش‌های دفاع مقدس در آستانه هفتم تیر ماه 87 یعنی در آستانه فرا رسیدن روز خاکسپاری پیکر پاک شهدای گمنام در مجلس شورای شورای اسلامی، ناگفته هایی از یک گفتگوی اتفاقی با دکتر علی لاریجانی که در سال 80 صورت گرفته را منتشر کرد که بازخوانی آن سابقه "تدفین شهدا در دانشگاهها" را روشن می کند.

سردار باقرزاده و علی لاریجانی یک روز در سال 80 هنگام کوهنوردی و زیارت قبور شهدای گمنام آرام گرفته در منطقه کوهستانی کلکچال تهران به یکدیگر برخورد کرده و درباره تدفین شهدای گمنام صحبت هایی می کنند. این گفتگو سرآغازی می شود تا بنیاد حفظ آثار و نشر ارز‌ش‌های دفاع مقدس، روندی که در تدفین شهدا آغاز کرده بود را از دل کوهها به دل شهرها و میان مردم و حتی به درون دانشگاهها سوق دهد.

داستان از اینجا شروع می شود که سردار باقرزاده یک هفته پس از تدفین شهدای گمنام در کلکچال، به زیارت این شهدا می رود. در آنجا به علی‌ لاریجانی که در آن زمان رئیس سازمان صدا و سیما بوده و برای زیارت شهدا آمده بوده است برخورد می کند. دکتر لاریجانی در این دیدار اتفاقی به سردار باقرزاده می گوید، خوب است اگر بتوانید دانشگاه‌ها را برای تدفین پیکر پاک شهدا اولویت دهید.

سردار باقرزاده نیزدر حالی که صدا و سیما را "دانشگاه ملی" می نامد، بلافاصله آمادگی علی لاریجانی برای تدفین شهدا در محوطه سازمان صدا و سیما را جویا می شود که با استقبال لاریجانی مواجه می شود. رئیس وقت سازمان صدا و سیما حتی جلوی سالن اجلاس سازمان صدا و سیما را برای محل خاکسپاری شهدای گمنام پیشنهاد می کند.

به گزارش مهر، تدفین شهدای گمنام در دانشگاهها از سال 80 بر اساس ایده علی لاریجانی و با عزم بنیاد حفظ آثار و نشر ارز‌ش‌های دفاع مقدس به عنوان متولی این امر و بر اساس درخواست دانشگاهها و تشکلهای دانشجویی آغاز شد. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اولین دانشگاهی است که میزبان پیکر پاک شهدای گمنام شد. واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی پس از اینکه باب تدفین شهدا در دانشگاهها باز شد حتی از دانشگاههای دولتی نیز پیشی گرفتند و در زمینه این اقدام ارزشمند پیشگام شدند.

البته تدفین پیکر پاک شهدا در دانشگاههای دولتی از سال 84 سرعت گرفت تا جایی که تا پایان سال 87 تدفین پیکرهای پاک شهدای گمنام در 62 واحد دانشگاهی کشور انجام شد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بنیاد حفظ‌ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در آغاز سال 88 تعداد 60 دانشگاه از تمام استان‌های کشور خواستار تدفین شهدای گمنام در محیط دانشگاه بوده اند.

روند تدفین شهدا در محیط دانشگا‌ه‌ها به این صورت است که تشکل‌های دانشجویی و مسئولان دانشگاه‌ها پس از درخواست کتبی از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، پس از طی بررسی‌های اولیه و میدانی، در جلساتی برای هماهنگی شرکت می‌کنند. معمولا دانشگاهها پس از تصویب در شورای فرهنگی شان درخواست تدفین شهدای گمنام در محیط دانشگاه را به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارائه می کنند.

آخرین دانشگاهی در تهران که آئین تشییع و تدفین پیکر پاک شهدا در آن با شکوه برگزار شد دانشگاه علامه طباطبایی بود. هفتم تیر ماه امسال همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، پیکرهای مطهر و نورانی ۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس مربوط به عملیات بیت المقدس، منطقه شلمچه در دانشگاه علامه طباطبایی آرام گرفت.