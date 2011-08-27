‌خدایا مشکلاتم را بر من آسان گردان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَصَیِّرْ

فیه اموری فیهِ مِنَ الْعُسْرِ اِلَى الْیُسْرِ

وَاقْبَلْ مَعاذیرى وَحُطَّ عَنّىِ

الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ یا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالِحینَ

به نام خداوند بخشایشگر مهربان

خدایا فضیلت شب قدر را در این ماه روزیم گردان

و بگردان کارهایم را در آن از سختى به آسانى

و عذرهایم را بپذیر

و گناهم را بریز اى مهربان به بندگان شایسته ات

گذری کوتاه بر دعای روز بیست و هفتم رمضان

درک فضیلت شبهای قدر، آسان شدن کارها، پذیرش عذرها و بخشش گناهان در بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان مورد توجه و درخواست مؤمنان روزه دار است .

پذیرش عذر

سوره توبه، آیه 104: أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛ آیا ندانسته‏اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را مى‏پذیرد و صدقات را مى‏گیرد و خداست که خود توبه‏پذیر مهربان است

سوره احزاب، آیه 73: لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ وَیَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا؛ آرى چنین است] تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه مردان و زنان با ایمان را بپذیرد و خدا همواره آمرزنده مهربان است .

برای هر روز هفته ذکری عنوان شده که صد مرتبه گفته شود:

ذکر روز یکشنبه