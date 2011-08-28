به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر شامگاه جمعه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان قم که توسط جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم برگزار شد در تحلیلی از شرایط سیاسی کشور اظهار داشت: بعد از فتنه عظیم سال 88 که عده‌ای به عنوان سران فتنه هزینه سنگینی را به نظام اسلامی و انقلاب وارد کردند، مردم به بصیرت عمیقی رسیدند، جبهه اصلاح طلبان دچار تشنج شد و البته جبهه اصولگرایان هم به دلایل مختلفی اختلافات را حس کرد.



وی ادامه داد: در این جریان تکلیف اصلاح طلبان یکسره شد، سران فتنه مورد شناسایی مردم قرار گرفتند، مردم با خلق حماسه 9 دی عمق بصیرت خودشان را به نمایش گذاشتند و حتی خواص زود یا دیر توجهشان جلب شده بود و تکلیف فتنه و سران فتنه روشن شد.

باهنر با اشاره به القاء اظهاراتی در مورد عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده اظهار داشت: برخی افراد این گونه القاء می‌کنند که فعالیت اصلاح طلبان تمام شده و آنها در انتخابات شرکت نمی‌کنند و اصولگرایان به خوبی با هم رقابت می‌کنند.



وی این گونه از اظهارات در مورد اصلاح طلبان را ساده‌انگارانه توصیف کرد و بیان داشت: این نوع نگاه واقع‌بینانه نیست چون اصلاح‌طلبی تفکری نیست که بمیرد، ممکن است این تفکر یخ بسته و فریز شود ولی به محض اینکه یخ آنها باز شد وارد عرصه می‌شوند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اصلاح طلبان را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: گروه اول خارج نشینان هستند و این افراد انتخابات را تحریم کردند.



باهنر ادامه داد: گروه دوم کسانی هستند که می‌گویند ما مبارزه مثبت می‌کنیم، اما گروه سوم با مهره‌های سفید کار می‌کنند و افرادی که سابقه روشن سیاسی نداشتند را مورد حمایت قرار می‌دهند.



خرسندی اصلاح‌طلبان از فعالیت گروه‌های انحرافی



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بروز جریان انحرافی از درون اصولگرایان را خطرناک توصیف کرد و اظهار داشت: امروز جریان انحرافی از درون اصولگرایی بیرون زده که هم اصلاح‌طلبان از این مسئله خرسند هستند و هم جریان انحرافی فکر می‌کند که می‌توان با اصلاح طلبان لابی کرد و قیام مشترکی را به وجود آورد بخش عمده‌ای از کرسی‌های مجلس را گرفت.



وی تصریح کرد: این تفکر خیلی ساده‌لوحانه است که بگوئیم اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اینها در جایی با تابلو، جاهای دیگر بی‌تابلو و حتی با مهر‌ه‌های سفید و سوخته وارد عرصه می‌شوند.



دو شرط برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات



باهنر بر لزوم تقویت وحدت بین اصولگرایان تاکید کرد و گفت: باید تمام تلاش خودمان را به کار بندیم تا اصولگرایان به وحدت قابل قبولی درانتخابات برسند.



وی در مورد شرایط شرکت اصلاح طلبان در انتخابات گفت: اینکه اصلاح‌طلبان بخواهند در این عرصه وارد شوند یا نشوند دست ما نیست اما اگر بخواهند حضور داشته باشند باید دو کار را انجام دهند، اول اینکه موضع خودشان را در رابطه با سران فتنه مشخص کنند و دوم اینکه اصلاح‌طلبی را تعریف کنند.



نایب رئیس مجلس ادامه داد: زمانی اصلاح طلبان واژه‌هایی مثل جامعه مدنی را رها کردند و طیف وسیعی از ساختارشکنان تا حزب‌اللهی‌ها که اعتقاد داشتند باید در جامعه اصلاحاتی انجام شود را اصلاح طلب می‌دانستند.



باهنر تاکید کرد: اصلاح طلبان باید مشخص کنند که چقدر قانون اساسی و نظام اسلامی را قبول دارند تا نظام بگوید چه مقدر آنها را قبول دارد.



احمدی‌نژاد خودش را سمبل اصولگرایی خالص می‌داند



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به اختلاف نظر بین اصولگرایان در دیدار تعدادی از اصولگرایان با احمدی‌نژاد اشاره کرد و افزود: با توجه به اختلاف نظر متنوعی که در بین اصولگرایان به وجود آمد، این ایده به نظر رسید که اصولگرایی را تعریف کنیم و آنهایی که اصرار داشتند اصولگرایی را تعریف کنیم تفکرات مختلفی داشتند.



وی ادامه داد: این تفکر در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور و 30 نفر از فعالان سیاسی اصولگرا برگزار شد و طی آن آقایان عسگراولادی، حداد عادل و ولایتی انتخاب شدند، نمود داشت و عده‌ای معتقد بودند که اصولگرایی هر چه ناب‌تر بهتر است ولو اینکه تعداد آنها به اندازه انگشتان یک دست باشد.



باهنر تصریح کرد: در آن جلسه رئیس جمهور گفته بود که اصولگرایی باید خیلی خالص شود و او حتی خودش را سمبل اصولگرایی می‌دانست.



وی ادامه داد: در مقابل هم عده‌ای این دیدگاه را داشتند که باید ارزش‌ها و اصول حاکم بر اصولگرایی تعریف شود و دفع حداقلی و جذب حداکثری در نظر گرفته شود اما عده‌ای به دنبال محدودکردن اصولگرایی بودند.



به نظر جامعتین اعتقاد داریم



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسی با اشاره به رایزنی‌های انجام شده برای تشکیل جبهه اصولگرایی اظهار داشت: در سال 89 خدمت آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مهدوی کنی رفتیم و خدمت ایشان عرض کردیم که شما چتری را بلند کنید و اصولگرایان را دور خود جمع کنید و ما به عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری در این تجربه 20 الی 30 سال فعالیت سیاسی نشان دادیم که علاقه‌مندیم زیر چتر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین فعال باشیم.



وی ادامه داد: این کار ما دلیل داشته است، چون معتقد هستیم اعتقاد و باور ولایت فقیه تبلور اعتقاد به مرجعیت است و اعتقاد به مرجعیت تبلور قبول کردن حوزه‌های علمیه و روحانیت انقلابی است و اصولا طرفداران شریعت و توضیح المسائل و مرجعیت و روحانیت مبارز و انقلابی هستیم اما عده‌ای دیگر بهانه می‌کردند و به زعم خودشان فکر می‌کردند مرجعیت با ولایت در رقابت بسر می‌برند.



انحراف گروه‌های انحرافی صرفا اشتباه سیاسی نبود بلکه خمیرمایه اعتقادی آنها بود



باهنر به برخی زوایای فکری این گروه اشاره کرد و گفت: این افراد معتقدند که هر چه ولایت گسترده‌تر باشد نیاز به مرجعیت کمتر احساس می‌شود و البته این نوع نگرش، اشتباهات سیاسی آنها نبود بلکه خمیرمایه اعتقادی آنها را تشکیل می‌داد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گروه‌های انحرافی را از جمله این افراد دانست و گفت: این اعتقاد که اگر اراده‌ای داشته باشیم می‌توانیم با امام زمان(عج) دیدار کنیم از این گونه حرفهاست و کسی که با آقا ارتباط برقرار کند دیگر کاری با نائبش ندارد.



وی تصریح کرد: این انحراف اعتقادی انحراف اشتباه سیاسی نبود بلکه خمیرمایه اعتقادی آنها بود که با جادو و جنبل هم همراه بود.



8+7 گروه منسجمی است



باهنر بیان داشت: ما از بن دندان باورمان این است که زیر چتر روحانیت کار کنیم و از آنها خواستیم اصولگرایی را تعریف کنند، از این رو جلسه‌ای با حضور آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله یزدی تشکیل و کارگروه مشترکی ایجاد شد که حاصل حدود هشت ماه کار این کارگروه، منشور اصولگرایی متولد شد.



وی طراحی و تنظیم گروه 8+7 را حاصل تلاش این کارگروه عنوان کرد و گفت: این کارگروه 12 شرط ایجابی اصولگرایی و 12 نباید را تنظیم و اعلام کرد.



وی ادامه داد: جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز مباشرتی در وضعیت انتخابات ندارند اما اینها گروهی را تاسیس کردند که منسجم است و مثل 6+5 و... نیست که هر کدام سهمی بخواهند.



آلوده دستی مالی؛ از نقاط ضعف خطرناک جریان انحرافی



باهنر با اشاره به بی‌بدیل بودن بروز تفکر انحرافی در درون دولت بیان داشت: عده‌ای در درون دولت مسیر انحرافی به راه انداخته بودند که بحث‌های آنها بسیار حساس است.



وی گفت: این جریان از نظر اعتقادی به مرجعیت و روحانیت اعتقادی ندارد و حداکثر شعار ولایت فقیه سر می‌دهند و آن هم می‌گویند خودمان با آقا ارتباط برقرار می‌کنیم.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بعضی جاها عدم تمکین ولایی از رهبری برای آنها سنگین نیست، اظهار داشت: داستان جریان انحرافی خیلی زود لو رفت، چراکه آنها با پول عظیمی که داشتند و قدرت سیاسی که عزل و نصب می‌کردند می‌خواستند حدود 180 تا 190 کرسی مجلس را بگیرند و بعد از آن وضعیت خودشان را رو کنند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: خدا کمک کرد و حادثه‌ای اتفاق افتاد و دست آنها رو شد.



باهنر انحراف اعتقادی و آلوده دست بودن مالی را از نقاط ضعف خطرناک جریان انحرافی برشمرد و تاکید کرد: آنچه که از دولت احمدی‌نژاد مشهور بود پاکدستی بود و عده‌ای در درون دولت زمینه سوء استفاده عظیمی را ایجاد کردند.

گروه انحرافی طی دو سال طبقه اشرافی به راه انداخت



وی با بیان اینکه این گروه طی دو سه سال طبقه اشرافی به راه انداخت، تصریح کرد: چند روز گذشته فردی را دستگیر کردند که به اعتقاد خودش طی 5 سال اخیر سرمایه‌اش 20 برابر شده است و مشخص شد که این فرد از سوی رئیس گروه منحرفین برای انجام کارهای مختلف معرفی شده است.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: پاکدستی دولت نهم و دهم جزو افتخارات بود و هنوز هم معتقدیم که رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت می‌توانند و باید این پاکدستی را به نمایش بگذارد و قاطعانه با کسانی که از این افتخار دولت سوء استفاده می‌کنند برخورد کند.



آرای رئیس جمهور فرو پاشید



باهنر با بیان اینکه اصولگرایان با دو طیف در انتخابات مواجه هستند، گفت: یک طیف فتنه‌گران هستند که رذیلانه‌ترین خیانت‌ها را به نظام کردند و طیف دیگر منحرفین هستند که بعد از فتنه 88 فتنه عظیم‌تری را از درون دولت به وجود آوردند.



وی با اشاره به خانه نشینی و دورکاری رئیس جمهور در دوران معرفی منحرفین گفت: امیدوارم این دوره ریاست جمهوری به نرمی تمام شود و باید مواظبت کرد تا جریان انحرافی نفوذ نکند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمعیت زیادی از طرفداران رئیس جمهور به واسطه تبعیت وی از رهبری از وی طرفداری می کردند ، و به این ترتیب بعد از دوران کوتاهی تعداد زیادی از این آراء فرو پاشید.



از تشکیل جبهه پایداری استقبال می کنیم



وی ادامه داد: با این مسئله طرفداران رئیس جمهور در قالب گروه‌هایی دور هم جمع شدند و شروع به انجام کارهای مختلف کردند و ما نگران بودیم که 20 الی 25 میلیون رای که در بین آنها آرای افراد انقلابی و متدین وجود دارد پراکنده شود که این مسئله موجب سوء استفاده دشمنان هم می‌شود.



باهنر افزود: بعضی از این افراد در تهران به اخراجی‌های یک و دو و سه مشهور هستند که به واسطه جریان مشایی از دولت اخراج شدند.



وی با اشاره به تشکیل جبهه پایداری با حضور این افراد اظهار داشت: ما از این جبهه استقبال می‌کنیم اما در اینجا چند نکته حاشیه‌ساز شد. آنها اول این حرف را می‌گفتند که 25 تا 30 میلیون رای دارند و سنتی‌ها خیلی رای ندارند. رئیس دفتر رئیس جمهور تحلیل کرده بود که 25 میلیون رای داریم و اگر رهبری حمایت نمی‌کرد 30 میلیون رای می‌داشتیم.



نایب رئیس مجلس ادامه داد: بعدا کشف شد که این آقا مقاله‌ای نوشت که سنتی‌ها و جامعه روحانیت و مدرسین نمی‌توانند با جمع شدن هم آراء کشور را بدست آورند و ما باید دنبال تشکیل ارتش 20 میلیونی طرفدار مکتب ایرانی باشیم .



8+7 مورد قبول اصولگرایان است



وی تشکیل گروه 8+7 را مورد قبول اصولگرایان دانست و تاکید کرد: همین که جامعتین بعد از 20 سال کمر همت بستند و این گروه را تشکیل داده‌اند برکت بزرگی است و باید قدر آن را بدانیم و ما به خودمان اجازه نمی‌دهیم که وارد چانه‌زنی شویم.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: باید از برکت وجود روحانیت مبارز و انقلابی استفاده و خدا را شکر کنیم.



وی گفت: حدود 30 سال به این باور رسیدیم که بهترین راه این است که اعتقاد به روحانیت مبارز و انقلابی را اصل بدانیم چون می‌دانیم که این اعتقاد به مرجعیت و ولایت منتهی می‌شود ولی بعضی‌ها عکس آن را عمل می‌کنند و می‌گویند ولایت را داریم نیاز به مرجعیت نیست.



باهنر با بیان اینکه مگر مراجع معظم تقلید چه توقع بی‌جایی از مسئولان دارند؟ گفت: از لبان برخی از این افراد شنیده شد که اگر مراجع را خیلی تحویل بگیرند اوضاع خراب می‌شود.



شماره های بعدی ویژه‌نامه خاتون درباره موسیقی و عقد موقت است



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتشار ویژه‌نامه خاتون اشاره کرد و گفت: اگر مطالب این ویژه‌نامه در روزنامه‌های غیردولتی منتشر می‌شد توقعی نداشتیم اما روزنامه ایران روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی است و از این روزنامه مجله خاتون منتشر می‌شود و این همه حرف و حدیث و استهزاء درست می‌کند.



وی ادامه داد: وقتی عده‌ای جواب می‌دهند که این نشریه نوعی توهین است، دو صفحه را منتشر می‌کنند که به اصلاح نشان دهند مطالب خوبی هم در این ویژه‌نامه وجود دارد در حالی که این توطئه نخ نما شده است.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اضافه کرد: در این ویژه‌نامه حق را با ناحق مخلوط کردند تا به خورد جماعت بدهند.

وی با بیان اینکه شماره‌های بعدی این ویژه‌نامه در دست چاپ است، تصریح کرد: موضوعات دیگری همچون موسیقی، عقد موقت و... آماده چاپ است. این داستان سناریوی دنباله‌داری است که می‌خواهند تا انتخابات برسد.

