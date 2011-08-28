دو واحد فرآوری خرما در خوزستان راه اندازی می شود

رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان به خبرنگار مهر گفت: با ابلاغ مصوبات دور ویژه ستاد تسیهل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی مشکلات 289 واحد صنعتی و تولیدی استان خوزستان حل شد.



سیدخلف موسوی افزود: کل مصوبات سفر دوم ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی مشتمل بر 289 مصوبه است که مربوط به 289 واحد صنعتی و تولیدی استان به شمار می رود.

وی افزود: از این تعداد 45 مصوبه مربوط به حوزه سازمان صنایع و معادن، هشت مصوبه در حوزه معدن، 13 مصوبه به امور مالیاتی و گمرک و 18 مصوبه مربوط به شهرکها و محیط زیست است.



موسوی عنوان کرد: به پیشنهاد استاندار و سازمان صنایع و معادن استان خوزستان، مشکلات تعدادی از واحدهای استانی نیز به ستاد تسهیل منعکس شد که پس از بررسی، تصمیمهای لازم اتخاذ شد که از جمله می توان به تعیین تکلیف لوله سازی خوزستان که برای بازنشستگی 170 نفر از کارکنان خود با مشکل رو برو بودند اشاره کرد.



وی افزود: در این مورد (لوله سازی خوزستان) متن پیشنهادی و صورتجلسه منعقده مدیر کل کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به عنوان مصوبه ستاد تسهیل تصویب شد که با این استناد، مشکل بازنشستگی کارکنان لوله سازی خوزستان حل می شود.



رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان گفت: در مورد طرح های آمایش صنعت و معدن مقرر شد فهرستی از تمامی طرح هایی که در بانک صنعت و معدن کشور راکد است ظرف 20 روز تهیه و پس از ابلاغ مصوبه به بانک یاد شده اقدام کنند.



وی اضافه کرد: همچنین طرح های فاقد توجیه نیز پس از تهیه فهرستی به کارگروه آمایش استان ارسال می شود تا نسبت به جایگزینی طرح های ایجادی، نیمه تمام و سرمایه در گردش در سقف اعتبارات مصوب اقدام شود.



موسوی، مصوبه دیگر ستاد تسهیل را احداث دو واحد فراوری خرما در آبادان و شادگان ذکر کرد و گفت: مسئولیت این کار بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی با سرمایه گذاری این شرکت اشت.



رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان افزود: 97 واحد تولیدی و صنعتی راکد در آبادان و خرمشهر وجود دارد که مصوب شد با قیمتی توافقی به منطقه آزاد اروند واگذار و تملک شود تا به تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار شود.



وی گفت: در ستاد تسهیل مقرر شد شرکت گاز نیز نسبت به «تهاتر» حق انشعاب به آن دسته از واحدهای صنعتی که توانایی اجرای خطوط انتقال گاز و ایستگاه مربوطه را ندارند اقدام کند و هزینه های مربوطه نیز بر اساس برآوردی که مورد تائید شرکت گاز باشد بابت حق انشعاب محاسبه خواهد شد.



موسوی همچنین گفت: بانکهای ملی و ملت طبق مصوبه ستاد تسهیل موظف شدند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه و تائید استاندار نسبت به راه اندازی واحد تصفیه قند و شکر اهواز اقدام می کنند.



دور نخست سفر ستاد تسهیل در چهارم دی ماه 1389 و دور دوم آن نیز در 28 خرداد ماه سال جاری به خوزستان انجام شد.