ارسال کمکهای مردمی به خانواده محروم اردبیلی/ بارقه امید زنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال بی نظیر مردم از این گزارش و تماسهای مکرر افراد نیکوکار و انجمنهای خیریه با دفتر خبرگزاری مهر در استان اردبیل جهت کمک و یاری رساندن به این خانواده بویژه سه کودک آن خبرنگاران این دفتر را جهت تداوم رسالت خود ترغیب و تشویق کرد.

گزارش تشریحی و تصویری "زندگی در میان خرابه های فقر / وقتی نان رویای کودکان می شود" بیان وضع معیشتی سه کودک و مادرشان به عنوان سرپرست خانواده با کمکهای حداقلی کمیته امداد و حامیان و خیران بود که چندی پیش توجه شهروندان، نهادهای دولتی و غیر دولتی و حتی هموطنانمان در خارج از کشور را به خود جلب کرده است.

بنی آدم اعضای یکدیگرند....

برخلاف انتظار ساعاتی بعد از انتشار این گزارش در خبرگزاری "مهر" تماسهای مکرر شهروندان و هموطنان برای دریافت آدرس پستی و شماره حساب بانکی به منظور ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی آغاز شد و این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.

تشکلها و انجمنهای خیریه و هموطنانمان در اکثر شهرها و استانهای کشور از جمله تهران، گیلان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، اصفهان، کیش، کرمان و حتی یک ایرانی مقیم کشور آمریکا تاکنون با دفتر خبرگزاری "مهر" در استان اردبیل تماس گرفته و خواهان ارسال کمکهای خود بوده اند.

این تماسها علاوه بر آمادگی کمک و یاری، بیان احساسات نابی بوده که از مکتب دینی و فرهنگ غنی و ناب اسلامی و ایرانی برگرفته و در طول قرنها و سالیان دراز در جامعه ما جاری است.

یکی از از این شهروندان که با دفتر خبرگزاری مهر در اردبیل تماس گرفته بود، با اظهار علاقمندی برای کمک به خانواده های محروم اردبیل، این گزارش را در راستای رسالت اصیل اطلاع رسانی و رسانه ای برشمرد و اظهار داشت: بیان واقعیتها از مهمترین وظایف رسانه است و بی شک این مهم موجب کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر خواهد شد.

نادر محمدی با بیان اینکه با انتشار چنین گزارشهایی خبرنگاران می توانند به وظیفه خود به عنوان دیده بان جامعه عمل کنند، اضافه کرد: گزارشی که دردهای نهفته اجتماعی را بازگو کند بازتاب گسترده ای در بین افراد خیر و نیکوکار خواهد یافت و کمترین نتیجه آن این خواهد بود که شهروندان با شناسایی چنین خانواده هایی ریشه فقر را در اردبیل بسوزانند.

وی درخواست مردم برای کمک به خانواده های محروم را بازتاب بیان واقعیتهای جامعه از سوی رسانه های دانست و افزود: مردم کشورمان بارها ثابت کرده اند که در هنگام مشکلات به یاری هم می شتابند و فقر نیز از مشکلاتی است که بی شک کمتر کسی می تواند در برابر آن بی توجه باشد.

این استاد دانشگاه کمک به همنوعان را وظیفه شرعی تمام افراد جامعه عنوان کرد و یادآور شد: یاری رساندن به چنین کودکانی وظیفه انسانی هر فردی است و اهمیتی ندارد که این فرد کجای کشور زندگی می کند.

محمدی وظیفه نهادهای خدماتی را در این زمینه مهم و سنگین ارزیابی کرد و تبراز داشت: با بازدید از این گزارش نه تنها مشکلات جامعه بلکه کوتاهی نهادهای نظارتی و خدماتی نیز عیان می شود.

یک شهروند نیز که از شهرستان رشت تماس گرفته بود، با بیان توان مالی و حقوق کارمندی خود به فرمایش پیامبر اسلام (ص) مبنی بر رسیدگی به آلام نیازمندان و رفع گرفتاریهای آنها اشاره کرد و هزینه ساخت دیوار حیاط این خانواده محروم را متقبل شد.

ضرورت توجه مطبوعات به گزارشهای اجتماعی

همچنین خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اردبیل و حتی خبرنگاران سایر شهرستانها و استانها نیز با تماسهای مکرر ضمن اشاره بر ضرورت توجه مطبوعات و نشریات محلی و سراسری به گزارشهای اجتماعی، بر اهمیت موضوع این گزارش و پرداخت صریح و بی حاشیه آن تاکید کردند.

سرپرست خبرگزاری جمهوری اسلامی در شهرستان آستارا پرداخت به مسائل اجتماعی را باعث بازگشت خبرنگار به رسالتهای اصلی خود دانست و تصریح کرد: در فضای مطبوعات فعلی جای خالی چنین سوژه هایی به شدت احساس می شود و در صورت ادامه این روند مطبوعات اردبیل می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

حسن فاخری که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، افزود: پژوهشهای رسانه ای نشان داده که موضوعات مردمی همیشه در میان مخاطبان جا باز کرده و به سرعت مطرح می شود، بنابراین پرداخت به این حوزه و سوژه در رسانه ها و بویژه مطبوعات محلی ضروری است.

وی که پیش از این خبرنگار خبرگزاری ایرنا در استان اردبیل بود، با تاکید به عینیت یافتن اصول حرفه ای خبرنگاری در این گزارش عنوان کرد: بی شک اینگونه گزارشها روح و روان تازه ای را به فضای حرفه ای مطبوعات اردبیل خواهد دمید.

سردبیر ماهنامه سارای اردبیل نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: مدتهاست که موضوعات کلیشه ای که فاصله بسیاری با مخاطبان ما دارد در استان رواج یافته اما موضوع مطرح در این گزارش برای شهروندان بدیع و قابل تامل بود.

حمید رستمی با بیان اینکه این گزارش به عنوان نقطه آغاز باید مطبوعات دیگر را نیز در پاسخ به سلایق مخاطبان خود یاریگر باشد، متذکر شد: مطبوعات با بیان ساده و در عین حال حرفه ای در گزارش و خبر می توانند با شهروندان ارتباط ناگسستنی برقرار کنند.

پوشش هزینه های تحصیل کودکان مهمترین بازتاب گزارش

همچنین دفتر مرکزی بنیاد حمایت از کودک کشور نیز به عنوان تشکل مردم نهاد تحصیل سه فرزند این خانواده محروم را به صورت مدام العمر بر عهده گرفت و کارشناسان این بنیاد به همراه خبرنگاران خبرگزاری مهر در اردبیل با مراجعه حضوری کودکان را تحت حمایتهای مالی و معنوی خود درآوردند.

این بنیاد خیریه در راستای حمایت از کودکان با استعداد که برای ادامه تحصیل خود با مشکلات مالی روبرو هستند، تاسیس شده و دفتر استانی آن نیز از سال 82 در اردبیل فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر بیش از 360 دانش آموز تحت پوشش بنیاد حمایت از کودک تحصیل می کنند.

مدیر این بنیاد در استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر هدف بنیاد حمایت از کودک را تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان با استعداد محروم و نیازمند جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: برای هر دانش آموز یک یا چند کفیل انتخاب می شود و کمکهای مالی به صورت ماهانه برای این ادامه تحصیل دانش آموزان پرداخت می شود.



اعظم باقر زارع شرط یتیم بودن یا از کار افتادگی پدر خانواده را از مهمترین شرط حمایت این بنیاد از کودکان نیازمند برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر این شرط معدل نیز مطرح است که این مورد برای دانش آموزان ابتدایی حداقل 19، برای دانش آموزان مقطع راهنمایی 18 و برای دانش آموزان دوره دبیرستان 17 است.



وی با بیان اینکه هم اکنون 120 کفیل از بین شهروندان داخل و خارج از کشور این تعداد دانش آموزان تحت پوشش را حمایت می کنند، افزود: حامیان با مراجعه به دفتر بنیاد و مشاهده آلبوم عکس دانش آموزان و آگاهی از وضع معیشتی و تحصیلی آنها کودکان مورد نظر خود را انتخاب و حمایت می کنند.



مدیر استانی بنیاد حمایت از کودک حداقل مبلغ حمایت از دانش آموزان نیازمند را 500 هزار ریال و حداکثر تا 15 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: البته در مواردی ممکن است یک دانش آموز به دلیل شرایط خاص چند کفیل داشته باشد.



وی رسیدگی به وضعیت معیشتی این دتنش آموزان را از دیگر برنامه های این بنیاد برشمرد و یادآور شد: مددکاران این نهاد علاوه بر بررسی مستمر وضع تحصیل دانش آموز تحت پوشش وضع معیشتی او را نیز بررسی می کنند و در صورت نیاز به وضع معیشتی او نیز کمک می شود.



باقر زارع با اشاره به تحقق بسیاری از اهداف این بنیاد در زمینه پرورش استعدادهای دانش آموزان محروم اضافه کرد: هم اکنون کفیلهایی داریم که زمانی دانش آموز تحت پوشش این بنیاد بودند و بعد از اتمام تحصیلات عالی امروز کفیل دانش آموزان دیگر شده اند.



وی همچنین با اشاره به حمایت دانشجویان توسط بنیاد گفت: این نهاد در زمنیه حمایت از دانشجویان با معدل بالای 15، فرزندان طلاق که مادر حضانت آنان را بر عهده دارد و یا دانش آموزانی که به هر دلیلی پدر کار افتاده دارند، نیز فعالیت دارد، اما دانش آموزان همواره در اولویت اند.



باقر زارع از فعالیت مددکاران بنیاد حمایت از کودک در سایر شهرستانهای استان خبر داد و تصریح کرد: این مددکاران در شهرستانهای گرمی، نیر، هیر، سرعین، پارس آباد و نمین فعالیت داشته و با شناسایی دانش آموزان مستعد آنها را به بنیاد معرفی می کنند.



اینها گوشه ای از نیکوکاری و حمایت شهروندان بود که به منظور کمک و یاری از محرومان اعلام آمادگی کرده اند، اما ناگفته نماند که این گزارش تنها یکی از نمونه های بسیار زیاد خانواده هایی است که به دلایل مختلف با محرومیت و نیازمندی روزگار سپری کرده و در اکثر موارد نیز زنان سرپرست خانوار با مشکلات ریز و درشت به تنهایی مقابله می کند.



باید اذعان داشت که در مقابل سیل کمکهای مردمی، انتظار توجه مسئولان به این گزارش در راستای یاری چنین خانواده هایی بی پاسخ ماند و اسباب توجه و دقت مسئولان را به خود جلب نکرد.

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گزارش: ونوس بهنود



عکاس: وحید مقدم

