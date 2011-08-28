معضلات فرهنگی همدان؛ آتش زیر خاکستر

به گزارش خبرنگار مهر، همدان شهری فرهنگی با تمدنی کهن است که از سالهای گذشته تاکنون وجهه فرهنگی آن زبانزد خاص و عام بوده است.

در سالهای اخیر نیز توجه ویژه‌ای به بخش فرهنگ شده که تجهیز سالن‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی، همایش حکمت سینوی، گرامیداشت سیدجمال، افزایش اعتبارات فرهنگی، راه‌اندازی بنیاد بوعلی و سیدجمال را می توان در زمره آنها دانست.

اما واقعیت این است که بعضی معضلات فرهنگی که در سطح شهر فرهنگی همدان مشاهده می‌شود به نوعی آتش زیر خاکستر است که نباید مورد غفلت مسئولان قرار گیرد چراکه اگر هم اکنون برای حل آن تدبیری اتخاذ نشود جبران آن در آینده یا غیرممکن یا سخت خواهد بود.

متأسفانه در بعضی خیابان‌های شهر در اثر بی‌توجهی مسئولان انواع وسایل و محصولات غیرمجاز همچون سی‌دی‌های مستهجن، فیلم، چاقو و ... خرید و فروش می‌شود که این موضوع بیشتر در چند خیابان اصلی شهر مشاهده می‌شود و تاکنون اقدامی جدی برای مقابله با آن صورت نگرفته است.

فروش کتابهای زیرزمینی در حاشیه آرامگاه مفاخر بزرگ شهر همدان

در حاشیه دو آرامگاه بزرگ شهر یعنی آرامگاه باباطاهر و بوعلی‌سینا، دست فروشی هر روز بیشتر شده و محصولات غیرمجاز و کتاب‌های زیرزمینی به فروش می‌رسد و جالب اینکه این اقدام در امنیت کامل صورت می‌گیرد و متعرضی هم ندارد.

آنچه مسلم است اینکه به جا است اگر برنامه‌ای فرهنگی برای این مکان‌ها تدارک دیده نمی‌شود حداقل از سوءاستفاده این افراد جلوگیری شود.

از طرفی هر روز دست‌فروشی‌ها زیادتر می‌شود و جالب اینکه این اقدامات در جاهایی صورت می‌گیرد که اکثر آن‌ها یا میادین و خیابان‌های اصلی شهر هستند یا از اماکن گردشگری شهر محسوب می شوند که این معضلات باعث مخدوش شدن چهره فرهنگی شهر می‌شود.

در این خصوص رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان همدان در آخرین اظهارنظر خود به وجود معضل فروش سلاح های سرد در حاشیه خیابانهای همدان اشاره کرده بود و از اجرای طرح جمع‌آوری سلاح سرد از صنوف استان همدان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر خرمرویی افزود: مأموران اداره اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان در اجرای این طرح اقدام به جمع‌آوری ادوات و سلاح‌های سرد غیر متعارف از بازار همدان می‌کنند.

خیابانهای اصلی همدان مروج مدهای غربی

از طرفی دیگر در بعضی خیابان‌های اصلی شهر انواع مدهایی ترویج می شود که هیچگونه سنخیتی با فرهنگ دینی مردم همدان ندارد و متأسفانه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در بعضی خیابان‌های شهر نیز بعضی اسامی سردر مغازه‌ها که به نوعی تبلیغ شبکه‌های ماهواره‌ای مستهجن است، مشاهده می‌شود و این سئوال را به ذهن متبادر می کند که چرا به چنین واحدهای صنفی با چنین اسامی مجوز داده می‌شود و چرا اسامی اصیلی که با فرهنگ بومی استان و فرهنگ اسلامی مردم همخوانی دارد به حاشیه رفته است که این مهم پیش از این در گزارشی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

از همه این‌ها که بگذریم بی‌توجهی مسئولان به موضوع عفاف و حجاب از همه امور نگران‌کننده‌تر است تا جایی که این موضوع باعث اعتراض آیت‌الله محمدی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان و آیت‌الله موسوی اصفهانی مدیر حوزه علمیه همدان شده که چرا در بخش عفاف و حجاب، اقدام عملی از طرف مسئولان صورت نمی‌گیرد.

در حقیقت موضوع حجاب و عفاف به بعضی جلسات بدون بازده ختم شده و از بودجه فرهنگی استان همدان اعتبار خاصی برای اجرای طرح های مورد نظر در این موضوع در نظر گرفته نشده است.

در همین راستا اخبار منتشر شده در خصوص معضلات فرهنگی همدان در ماه های گذشته تاکید دارد که مشکلات فرهنگی در همدان نیازمند تدبیر و اندیشه است کما اینکه امام جمعه موقت همدان، معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس پلیس امنیت استان به مواردی از آنها اشاره داشته اند.

مسئولان از گسترش بی حجابی در جامعه جلوگیری کنند

امام جمعه موقت همدان گفت: مسئولان همدانی باید برای جلوگیری از گسترش بی حجابی در جامعه چاره اندیشی کنند.

حجت الاسلام سید هاشم موسوی پیش از این گفته بود: بهائیت سعی در گسترش بی حجابی در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه بی حجابی و بد حجابی باید در جامعه ریشه کن شود، گفت: متاسفانه پدیده بی حجابی در همدان روز به روز در حال افزایش است و باید برای این روند چاره اندیشی کرد.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه وضعیت بی حجابی در جامعه با قداست نظام مقدس جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، افزود: نباید با این امور آبروی نظام را زیر سئوال برد.

بی حجابی در جامعه نقض آشکار حقوق شهروندی است

در همین راستا معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز با تاکید بر گفته های امام جمعه همدان مبنی بر گسترش بی حجابی در سطح خیابانهای شهر همدان گفت: بی حجابی در جامعه نقض آشکار حقوق شهروندی است و بیش از 20 درصد جرائم خشن ریشه در بد حجابی دارد.

علی اکبر فامیل کریمی در همایش استانی با موضوع "حجاب مروارید عفاف" اظهار داشت: بی‌حجابی و بی‌عفتی علاوه بر ایجاد و گسترش فساد به صورت جدی بخشی از حقوق آحاد مردم را در جامعه نقض می‌کند.

فامیل کریمی با بیان اینکه بی حجابی با ایجاد ناامنی شیرازه جامعه را به هم می ریزد، گفت: بخش وسیعی از بی‌حجابی و بی‌عفتی به صورت سازماندهی شده به جامعه ما تحمیل شده است.

فامیل کریمی تأکید کرد: مقابله با بی‌حجابی در جامعه نیازمند اراده جمعی است و تمامی نهادها و سازمان‌ها باید از حالت جزیره‌ای عمل کردن در این خصوص خارج شوند.

وی با تأکید بر برگزاری هرچه بیشتر جلسات مرتبط با حجاب و عفاف گفت: اساس کار تقویت حجاب و عفاف در جامعه و آرمان گرایی است.

فامیل کریمی افزود: فاصله گرفتن از آرمان گرایی به معنی فاصله گرفتن از اهداف متعالی یک جامعه پیشرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار افزود: توجه به حجاب و عفاف، صیانت از حقوق شهروندی، کاهش اعتیاد و تلاش در راستای ارتقا امنیت اجتماعی همگی قطعات پازلی هستند که نتیجه آن افزایش نشاط و سرزندگی در جامعه خواهد بود.

اما موضوع آخر اینکه افزایش بی‌سابقه دانشجویان غیربومی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان با ده‌ها مشکل فرهنگی به یک معضل اساسی در همدان تبدیل شده و رفع این معضل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روز به روز نیز اوضاع وخیم‌تر می‌شود.

حال با این همه مشکلات فرهنگی در شهری که سابقه فرهنگی آن در گذشته زبانزد بوده است، چرا مسئولان خاموش نشسته اند و راهی از پیش نمی برند، جای بسی تفکر دارد.

به امید اینکه در شهری که به پایتخت تاریخ و تمدن و فرهنگ معروف است، مسئولان به معضلات فرهنگی و اجتماعی شهر که همچون آتشی زیر خاکستر است توجه بیشتری داشته باشند.

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گزارش: اسدالله ربانی