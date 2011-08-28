هنر نباید دشمن را تغذیه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ترکمن در نشستی با هنرمندان همدان که در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار شد، تاکید کرد: در حوزه فرهنگ و هنر باید داخل ستیزی را مورد تعامل قرار داد.

ترکمن افزود: باید از برنامه هایی که در راستای سیاست های نظام فرهنگی کشور است، حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه انجمن ها باید دارای اتاق فکر باشند، افزود: باید به سوی راه اندازی اتاق فکر عمومی حرکت کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار داشت: این امر در ارتقا دانش کشور بسیار موثر است.

ترکمن با اشاره به سابقه دیرین و قدمت تاریخی استان همدان و نامگذاری این استان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دارالمومنین و دارالمجاهدین، گفت: استان همدان ظرفیت بالایی در زمینه فرهنگ و هنر دارد.

وی تاکید کرد: هنرمندان استان همدان باید در راستای اهداف نظام فرهنگی کشور حرکت کنند.