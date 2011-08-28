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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۸

هنر نباید دشمن را تغذیه کند

هنر نباید دشمن را تغذیه کند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: در هنر به هیچ عنوان نباید دشمن را تغذیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ترکمن در نشستی با هنرمندان همدان که در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار شد، تاکید کرد: در حوزه فرهنگ و هنر باید داخل ستیزی را مورد تعامل قرار داد.

ترکمن افزود: باید از برنامه هایی که در راستای سیاست های نظام فرهنگی کشور است، حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه انجمن ها باید دارای اتاق فکر باشند، افزود: باید به سوی راه اندازی اتاق فکر عمومی حرکت کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار داشت: این امر در ارتقا دانش کشور بسیار موثر است.

ترکمن با اشاره به سابقه دیرین و قدمت تاریخی استان همدان و نامگذاری این استان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دارالمومنین و دارالمجاهدین، گفت: استان همدان ظرفیت بالایی در زمینه فرهنگ و هنر دارد.

وی تاکید کرد: هنرمندان استان همدان باید در راستای اهداف نظام فرهنگی کشور حرکت کنند.

کد مطلب 1393852

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