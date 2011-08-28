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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

فیلم "آدم آهنی" تهیه می‌شود

فیلم "آدم آهنی" تهیه می‌شود

فیلم تلویزیونی "آدم آهنی" به نویسندگی و کارگردانی رحیم بهبودی‌فر به زودی کلید می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی محمدعلی کیانی و علی واله با مضمون کودکانه و تخیلی تهیه می‌شود. تاکنون حضور شهرام قائدی، علی صادقی و لادن طباطبایی قطعی شده است.

در خلاصه داستان فیلم "آدم آهنی" آمده است: سینا پسری نوجوان است که به دلیل افراط در انجام بازی‌‌های کامپیوتری دچار بیماری روانی شده است. از سوی دیگر والدین او نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند و هر کدام درگیر دلمشغولی‌های خود هستند و به فرزندشان بی‌توجهی می‌کنند.

سایر عوامل تولید فیلم عبارتند از مجریان طرح: مجتبی پیری، بابک رزمجو، مدیر تولید: حمید احمدی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار یک کارگردان: یوسف طاهریان، مدیر تصویربرداری: عباس رحیمی، مدیر صدابرداری: بهروز عابدینی، طراح صحنه، لباس و گریم: نوید فرح‌مرزی، آهنگساز: بهرنگ قدرتی، مدیر هنری: نوید فرح‌مرزی، عکاس: میلاد مسگرها و منشی‌صحنه: افسانه شیخی.

کد مطلب 1393855

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