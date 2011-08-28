به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی تورنمنت بینالمللی والیبال اسلوونی شنبه شب تیم ملی ایران در مصاف با تیم میزبان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 19)، (25 بر 23) و (25 بر 20) به برتری دست یافت. در دیگر دیدار برگزار شده این روز تیم ملی فنلاند در مصاف با اسلواکی متحمل شکست 3 بر 2 شد.
بدین ترتیب در پایان تورنمنت بینالمللی والیبال اسلوونی، تیم ملی والیبال ایران به کسب سه پیروزی متوالی مقابل هر سه حریف خود به عنوان قهرمانی دست یافت. ردهبندی چهار تیم شرکت کننده در تورنمنت بینالمللی والیبال اسلوونی به شرح زیر است:
1- ایران
2- فنلاند
3- اسلوونی
4- اسلواکی
در پایان این مسابقات برترین بازیکنان شرکت کننده معرفی و از آنها تقدیر شد. فرهاد نظری افشار و امیرحسینی دو بازیکن ایرانی حاضر در فهرست بهترینها بودند که به ترتیب به عنوان بهترین اسپکر و بهترین پاسور معرفی شدند.
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