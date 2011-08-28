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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۵

ایرانی‎ها در جمع بهترین‌ها/

تیم ملی والیبال ایران قهرمان تورنمنت بین‌المللی اسلوونی شد

تیم ملی والیبال ایران قهرمان تورنمنت بین‌المللی اسلوونی شد

تورنمنت بین‎‌المللی والیبال اسلوونی با پیروزی ایران برابر میزبان و قهرمانی تیم ملی کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی تورنمنت بین‎المللی والیبال اسلوونی شنبه شب تیم ملی ایران در مصاف با تیم میزبان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 19)، (25 بر 23) و (25 بر 20) به برتری دست یافت. در دیگر دیدار برگزار شده این روز تیم ملی فنلاند در مصاف با اسلواکی متحمل شکست 3 بر 2 شد.

بدین ترتیب در پایان تورنمنت بین‎المللی والیبال اسلوونی، تیم ملی والیبال ایران به کسب سه پیروزی متوالی مقابل هر سه حریف خود به عنوان قهرمانی دست یافت. رده‌بندی چهار تیم شرکت کننده در تورنمنت بین‎المللی والیبال اسلوونی به شرح زیر است:

1- ایران
2- فنلاند
3- اسلوونی
4- اسلواکی

در پایان این مسابقات برترین بازیکنان شرکت کننده معرفی و از آنها تقدیر شد. فرهاد نظری افشار و امیرحسینی دو بازیکن ایرانی حاضر در فهرست بهترین‎ها بودند که به ترتیب به عنوان بهترین اسپکر و بهترین پاسور معرفی شدند.

کد مطلب 1393856

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