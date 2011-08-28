به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی تورنمنت بین‎المللی والیبال اسلوونی شنبه شب تیم ملی ایران در مصاف با تیم میزبان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 19)، (25 بر 23) و (25 بر 20) به برتری دست یافت. در دیگر دیدار برگزار شده این روز تیم ملی فنلاند در مصاف با اسلواکی متحمل شکست 3 بر 2 شد.

بدین ترتیب در پایان تورنمنت بین‎المللی والیبال اسلوونی، تیم ملی والیبال ایران به کسب سه پیروزی متوالی مقابل هر سه حریف خود به عنوان قهرمانی دست یافت. رده‌بندی چهار تیم شرکت کننده در تورنمنت بین‎المللی والیبال اسلوونی به شرح زیر است:

1- ایران

2- فنلاند

3- اسلوونی

4- اسلواکی

در پایان این مسابقات برترین بازیکنان شرکت کننده معرفی و از آنها تقدیر شد. فرهاد نظری افشار و امیرحسینی دو بازیکن ایرانی حاضر در فهرست بهترین‎ها بودند که به ترتیب به عنوان بهترین اسپکر و بهترین پاسور معرفی شدند.