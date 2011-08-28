13 طرح در استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در دشتستان پنج طرح به بهره برداری رسید که شامل مخزن پنج هزار متر مکعبی سعدآباد با ساختمان و تجهیزات کلرزنی و پمپاژ، بوستان محله علی آباد برازجان به مساحت 9هزار و 200 متر مربع، شش واحد رفاهی پزشکان بیمارستان 17 شهریور ، دو دستگاه آمبولانس در مناطق کوهستانی ارم و بوشکان و مرکز سی تی اسکن درمانگاه شبانه روزی نوید است.
در عسلویه هم پنج طرح به بهره برداری رسید که این طرح ها شامل کتابخانه عمومی عسلویه با زیربنای 500 متر مربع، مدرسه 9 کلاسه پیامبر اعظم(ص) شهر نخل تقی، منازل مسکونی شش واحدی کارکنان دولت در عسلویه با زیربنای 106 متر مربع ، محوطه سازی شهر نخل تقی به مساحت یک هکتار و خیابان سربازان گمنام نخل تقی به طول 780 متر است.
در تنگستان هم طرح گازرسانی به اهرم به بهره برداری رسید با اجرای این طرح 47 کیلومتر شبکه گذاری شد و دو هزار علمک هم نصب شد.
در دشتی هم خانه عالم شهر خورموج و یک ترانسفورماتور به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح ها بیش از 50 میلیارد ریال هزینه شده است.همچنین در این شهر اجرای دو طرح نیز آغاز شد .
در شهرستان دشتی ساخت خیابان ساحلی خورموج و در شهر نخل تقی ساخت خیابان خلیج فارس آغاز شد.برای اجرای این دو طرح چهار میلیارد ریال هزینه شده است.
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