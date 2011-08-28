13 طرح در استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در دشتستان پنج طرح به بهره برداری رسید که شامل مخزن پنج هزار متر مکعبی سعدآباد با ساختمان و تجهیزات کلرزنی و پمپاژ، بوستان محله علی آباد برازجان به مساحت 9هزار و 200 متر مربع، شش واحد رفاهی پزشکان بیمارستان 17 شهریور ، دو دستگاه آمبولانس در مناطق کوهستانی ارم و بوشکان و مرکز سی تی اسکن درمانگاه شبانه روزی نوید است .

در عسلویه هم پنج طرح به بهره برداری رسید که این طرح ها شامل کتابخانه عمومی عسلویه با زیربنای 500 متر مربع، مدرسه 9 کلاسه پیامبر اعظم(ص) شهر نخل تقی، منازل مسکونی شش واحدی کارکنان دولت در عسلویه با زیربنای 106 متر مربع ، محوطه سازی شهر نخل تقی به مساحت یک هکتار و خیابان سربازان گمنام نخل تقی به طول 780 متر است .

در تنگستان هم طرح گازرسانی به اهرم به بهره برداری رسید با اجرای این طرح 47 کیلومتر شبکه گذاری شد و دو هزار علمک هم نصب شد.

در دشتی هم خانه عالم شهر خورموج و یک ترانسفورماتور به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح ها بیش از 50 میلیارد ریال هزینه شده است.همچنین در این شهر اجرای دو طرح نیز آغاز شد .

در شهرستان دشتی ساخت خیابان ساحلی خورموج و در شهر نخل تقی ساخت خیابان خلیج فارس آغاز شد.برای اجرای این دو طرح چهار میلیارد ریال هزینه شده است.