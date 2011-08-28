به گزارش خبرنگار مهر، مستند "حیات البرز مرکزی" در دو قسمت 70 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. قسمت اول با نام "در جستجوی پلنگ ایرانی" به مسائل، مصائب و مشکلات جستجوی پنلگ در نوار البرز می‌پردازد و قسمت دوم این مستند با نام "از دریا تا قله" حیات وحش جانوری از حاشیه دریا خزر تا قله های مرتفع البرز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسندگی این مستند که از تولیدات شبکه تبرستان است، بر عهده فتح‌الله امیری است. باقر نظامی بلوچی، فتح الله امیری، مرتضی اسلامی دکوردی، نیما عسگری، مسعود حاضری در نوار البرز و از حاشیه دریا خزر تا قله‌های مرتفع البرز را تصویربرداری می‌کنند.

اعضای گروه پروژه عبارتند از محمد صادق فرهادی نیا، باقر نظامی بلوچی، رحمان اسحاقی، یزدان سینکایی. همچنین مجید محمد دوست در مقام تدوینگر با این پروژه همکاری می‌کند و علی احمدی زرین‌کلایی و مرتضی اسلامی مدیر تولید این پروژه هستند.