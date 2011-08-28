"برهوت" با بازی افشاری به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی هم اکنون در مرحله تدوین توسط خشیار موحدیان و سعید سیاح قرار دارد و طی 24 روز کاری به اتمام رسید و اکثر لوکیشن‌های آن در تهران و حومه تصویربرداری شد.

"برهوت" به نویسندگی سارا خسروآبادی و حسین تراب‌نژاد با مضمونی اجتماعی دینی درباره دختری به آذر است که در شبی که به دنبال مادر خود می‌گردد ناگهان تصادف می‌کند و منجر به فوت یک پسر جوان می‌شود آذر از صحنه فرار می‌کند اما این فرار برای او تبعات فراوانی به دنبال دارد.

بهاره افشاری، سید یاسر جعفری، احسان عیوضی‌نژاد، احمد ساعتچیان، سوگل طهماسبی، اسطوره خوش رزم، سروش بیات و پیام اینالویی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم تلویزیونی "برهوت" عبارتند از دستیار اول و برنامه‌ریز: حسین خضوعی، دستیار دو کارگردان: مینا تیموری، منشی صحنه: هدیه نصیری، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، طراح صحنه: امیرحسین بابائیان، طراح لباس: مرضیه کرمی، طراح گریم: اعظم بیات، صدابردار: منصور شهبازی، مدیر تولید: سید حسین یعقوبی، مدیر تدارکات: رضا ریاحی، دستیار تهیه‌کننده: سعید پروینی، مدیر روابط عمومی: امیر امیری.

"برهوت" به سفارش گروه انقلاب و دفاع مقدس مرکز سیما فیلم تولید می‌شود.