به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی در ورزشگاه استمفوردبریج در دیدار با نورویچ سیتی با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید. برای چلسی در این دیدار خوزه بوسینگوا (6)، فرانک لمپارد (82 - پنالتی) و خوان ماتا (90) گل زدند و تک گل نورویچ در دقیقه 63 توسط "گرنت هولت" به ثمر رسید. چلسی در حالی دو گل برتری خود را مقابل تیم میهمان به ثمر رساند که این تیم از دقیقه 80 با اخراج "جان رودی" 10 نفره به بازی ادامه می داد.

بازی چلسی - نورویچ سیتی حواشی بسیاری هم داشت. در نیمه دوم این دیدار "پل لمبرت"، مربی نورویچ و "خوزه ماریو روچا"، مربی بدنساز چلسی درگیر شدند و دیدیه دروگبا هم به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد.

لیورپول در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با حساب 3 بر یک از سد میهمان خود بولتون گذشت. "جردن هندرسون" در دقیقه 15، "مارتین اسکرتل" در دقیقه 52 و "چارلی آدام" در دقیقه 53 برای قرمزپوشان میزبان گل زدند و تک گل بولتون توسط "ایوان کلاسنیچ" در وقت‌های پایانی به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* سوانسی صفر - ساندرلند صفر

* بلکبرن صفر - اورتون یک

* ویگان 2 - کویینز پارک رنجرز صفر

* آستون ویلا صفر - ولورهمپتون صفر

- برنامه ادامه دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان که روز یکشنبه برگزار می شود به شرح زیر است:

* نیوکاسل - فولهام

* تاتنهام - منچسترسیتی

* وست بروم - استوک سیتی

* منچستریونایتد - آرسنال

جدول رده بندی:

1- لیورپول 7 امتیاز - تفاضل گل 4+

2- چلسی 7 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- ولورهمپتون 7 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- منچسترسیتی 6 امتیاز (یک بازی کمتر)

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19- تاتنهام بدون امتیاز - تفاضل گل 3- (2 بازی کمتر)

20- بلکبرن بدون امتیاز - تفاضل گل 4-