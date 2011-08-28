ایجاد 300 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری شامگاه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در صورت افزایش میزان اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی در سال جاری امکان افزایش تعداد فرصتهای شغلی جدید برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد تا سقف 500 هزار فرصت شغلی جدید در کشور فراهم است.

وی ادامه داد: تا امسال تنها یک عضو خانواده می توانست از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد بهره مند شود این درحالیست که امسال تمامی اعضای توانمند خانواده می توانند با برخورداری از تسهیلات اشتغالزایی در شغل مورد نظر خود مشغول به کار شوند.

انواری توانمندسازی خانواده ها و مددجویان تحت حمایت را از اولویت های اساسی این نهاد در سال جاری عنوان کرد و افزود: توانمندسازی مددجویان به معنای قطع رابطه این افراد با کمیته امداد نیست بلکه این افراد به لحاظ عاطفی، روحی و روانی، مشاوره، رفع مشکلات حقوقی و قضائی و... همچنان تحت پوشش خدمات کمیته امداد خواهند بود.