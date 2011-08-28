هفت طرح خدماتی و عمرانی در سنندج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از ایام هفته دولت و با برگزاری مراسم های افتتاحیه هفت طرح عمرانی و خدماتی با بیش از 17 میلیارد ریال اعتبار در روستاهای شهرستان سنندج افتتاح شد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به وضعیت پروژه های افتتاح شده در این شهرستان بیان کرد: این طرحها شامل گازرسانی به پنج روستای خشکه دول، دربنده، ساتیله، دادانه و عنبر بزان با هزینه اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال احداث و به صورت همزمان به بهره برداری رسید.

ولی الله میرزائی اصل گفت: با بهره برداری از این پروژه گازرسانی 430 خانوار با دو هزار و 200 نفر جمعیت از نعمت گاز خانگی بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به دیگر طرح های افتتاح شده در پنجمین روز از هفته دولت در شهرستان سنندج یادآور شد: طرح مرغداری 10 هزار قطعه ای روستای عنبربزان در زمینی به مساحت پنج هزار و 200 متر مربع و با هزینه یک میلیارد و 200 میلیون ریال و همچنین اشتغالزایی شش نفر به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان سنندج به افتتاح طرح آبرسانی به روستای عنبر بزان اشاره کرد و گفت: این طرح با یک و نیم کیلومتر خط انتقال شامل چاه و ایستگاه پمپاژ است که با بیش از یک میلیارد ریال اجرا شده است.

میرزائی اصل یادآور شد: با بهره برداری از این طرح 550 نفر از اهالی روستای عنبر بزان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهرمند شدند.

وی در پایان اظهار داشت: تا قبل از اجری این طرح مردم این روستا از آب چشمه موجود در پایین دست روستا استفاده می کردند.