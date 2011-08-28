طرح پزشک خانواده همچنان با چالش مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین حسنی بافرانی با بیان این مطلب افزود: اعضای کمیسیون و مسئولان معاونت سلامت سابق وزارت بهداشت در مجلس هفتم 75 چالش را برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در سراسر کشور احصا و فهرست کردند که هرچند خوشبختانه با پیگیری انجام شده در دولتهای هشتم تا دهم این چالشها به 10 تا 20 چالش رسیده‌اند ولی بدون مرتفع شدن آنها امکان اجرایی شدن کامل این طرح ممکن نیست.

وی افزود: مهمترین چالش این طرح اینست که خریدار خدمت وزارت رفاه و بیمه‌ها هستند و تولیدکننده خدمت وزارت بهداشت است و بیمه‌ها همواره به وزارت بهداشت بدهکارند.

بافرانی با اشاره به اینکه پزشک خانواده با تیم کاملی که در اختیار دارد ارائه دهنده 2 نوع خدمت است که بدون حمایت از او ارائه این خدمات امکانپذیر نیست، اظهار داشت: پزشک خانواده علاوه بر کارهای درمانی و بهداشتی، آموزش خانواده‌ها را هم برعهده دارد، تمام ماه در خدمت مردم است و فقط 2 روز مرخصی دارد و باید به صورت سیار به 6 تا 7 خانه بهداشت سرکشی کند که مجموعه این اقدامات به همراه شرایط سخت کار در مناطق محروم گرم و یا سرد برای یک پزشک، ایجاب می‌کند شرایط استخدام و دریافتی‌اش به روز شود به گونه‌ای که شرایط برای ماندگاری او در این مناطق فراهم شود.

وی با تقدیر از تلاش وزرای بهداشت دولتهای نهم و دهم برای اجرایی شدن اطرح پزشک خانواده در کشور به خصوص دکتر دستجردی ، گفت: اتاق فکری در وزارت بهداشت برای این کار تشکیل شده و وزیر بهداشت هم وقت مشخصی برای آن گذاشته است و ما هم در کمیسیون بهداشت دائماً در حال مانیتورینگ این طرح در کشور هستیم که امیدواریم مجموعه این اقدامات منجر به فراگیر شدن طرح پزشک خانواده در کشور شود.

