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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۹

انواری بر سفره اطعام ایتام کمیته امداد هندو افطار کرد

انواری بر سفره اطعام ایتام کمیته امداد هندو افطار کرد

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته امداد امام خمینی کشور شامگاه شنبه با حضور در شهر هندو در جمع ایتام این شهر افطار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر حسن انواری در این مراسم اطعام ایتام را یک سنت حسنه درکمیته امداد امام خمینی کشور عنوان کرد و گفت: توجه به ایتام و رسیدگی به آنها از امور مورد تاکید خداوند سبحان در قرآن است.

وی با بیان این که کمک به نیازمندان یک عبادت است افزود: بر همه اقشار جامعه اسلامی ایران است تا با دستگیری از نیازمندان به این اصل مهم و اساسی دین اسلام جامه عمل پبوشانند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی کشور در ادامه بر ضرورت حفظ شخصیت جامعه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تاکید کرد و گفت: بزرگترین افتخار کمیته امداد خدمتگزاری به مردم است و خدمت صادقانه در سایه تقوا و دین مداری مهمترین عامل در جهت موفقیت کارگزاران نظام است.

در این مراسم 1000 نفر از ایتام و خانواده های آنها بر سر سفره کمیته امداد امام خمینی اطعام شدند.

کد مطلب 1393894

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