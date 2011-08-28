تحولات رمان در آمریکای لاتین از نگاه فوئنتس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایلاف، عنوان این کتاب «رمان مقدس در آمریکای لاتین» است و فوئنتس در سراسر آن به بحث درباره رمان در کشورهای آمریکای لاتین می‌پردازد.

در واقع کتاب تازه‌ این رمان‌نویس معروف مکزیکی، پژوهشی است درباره رمان در آمریکای لاتین و تحولاتی که طی سالیان متمادی به خود دیده است.

در کتاب «رمان مقدس در آمریکای لاتین» تغییراتی که در طول زمان بر گونه رمان در آمریکای لاتین ایجاد شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به این نکته اشاره شده است که امروزه سوال اصلی نویسندگان مطرح این کشورها به جای اینکه «من که هستم؟» به «من که باید باشم؟» تبدیل شده است.

خبر دیگر از فوئنتس 82 ساله اینکه در سال 2012 میلادی رمان جدید او با عنوان «فدریکو در بالکان» در 500 صفحه منتشر خواهد شد.

کارلوس فوئنتس، نویسنده مکزیکی و یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان در قید حیات جهان، اسپانیایی زبان است که آثارش به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده‌اند. این نویسنده مدتی هم به عنوان سفیر کشورش در هلند، پاناما، پرتغال و ایتالیا فعالیت کرده است.

آسوده خاطر، آئورا، مرگ آرتیمو کروز، پوست انداختن، مکان مقدس، تولد، زمین ما، سر هیدرا، آب سوخته، خویشاوندان دور، گرینگوی پیر، درخت پرتقال، لائور ادیاس، اینس و خانواده خوشبخت از جمله آثار کارلوس فوئنتس است که برخی از آنها به فارسی هم ترجمه شده‌اند.