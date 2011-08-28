به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه‌ عمومی تورنتو به ‌تازگی بر آن شده است تا داستان‌های فارسی را هم به ‌برنامه «داستان تلفنی» (Dial - A - Story) خود بیفزاید.

در این برنامه رایگان، کودکان و بزرگسالان می‌توانند با شماره تلفنی که ارائه شده در تمامی ساعت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی تماس بگیرند و به‌هر داستانی که انتخاب می‌کنند، گوش دهند.

داستانها به‌ دوازده زبان برای علاقه‌مندان بازگو می‌شوند. این زبانها عبارتند از انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیولی، پرتغالی، مندرین، کنتونیز، لهستانی، سومالیایی، تمیل، گجراتی و اردو.

کتاب «عمونوروز و خاله‌روزگار»، نوشته مصطفی رحماندوست، با تصویرگری سارا ایروانی منتشر شده توسط نشر شباویز، نخستین کتاب ایرانی است که برای این مجموعه انتخاب شده است.

بنا به‌نوشته مدیر کتابخانه، این کتاب بسیار عالی، به‌سبب کیفیت و محبوبیت آن برگزیده شده است.

کتاب، پس از ترجمه، به‌صورت آنلاین هم در اختیار کودکان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.