100 میلیون تومان از تعهدات خیران یزد برای آزادی زندانیان وصول نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اعتمادیان شنبه شب در جشن گلریزان زندانیان جرائم مالی غیرعمد اظهار داشت: زندانیان جرائم مالی غیرعمد که ناخواسته اسیر زندان شده اند، چشم به جشنهای گلریزان دارند و عدم وصول 100 میلیون تومان در جشن گلریزان سال گذشته تعداد زیادی از زندانیان را همچنان چشم انتظار نگه داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در سال گذشته مقدمات آزادی 130 زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط ستاد دیه فراهم شد و برای آزادی این تعداد زندانی سه میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شد.

عضو هیئت مدیره ستاد دیه کشور افزود: در چهار ماه نخست سال جاری نیز 101 نفر از زندانیان مالی جرائم غیرعممد استان یزد به آغوش خانواده ‌های خود بازگشتند.

اعتمادیان بیان داشت: برای آزادی این تعداد زندانی به چهار میلیارد و 900 میلیون ریال نیاز بود که کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان یزد موفق شد یک میلیارد و 900 میلیون تومان از این مبلغ را از شاکیان رضایت اخذ کند.

عضو هیئت مدیره ستاد دیه کشور، رقم پرداخت شده از سوی ستاد دیه استان یزد برای آزادی 101 زندانی یاد شده را 370 میلیون تومان اعلام کرد.

اعتمادیان افزود: در حال حاضر 224 محکوم مالی جرائم غیرعمد در زندانهای استان یزد به سر می ‌برند.

وی یادآور شد: برای آزادی این تعداد زندانی به هشت میلیارد و 300 میلیون تومان نیاز است که تهیه این رقم نیازمند اهتمام خیران استان یزد است.

امام جمعه یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از کارهای مهم که مورد رضایت خداوند متعال است، خدمت به بندگان خداست و هیچ چیز به اندازه خدمت به بندگان خدا، انسان را نزد خدا ارج و قرب نمی ‌بخشد.

آیت‌الله محمدرضا ناصری از خیران استان یزد خواست تا همت کنند و به بندگان خدا کمک کنند و آنها را از بند زندان و خانواده‌ های آنها را از بی‌ سرپرستی نجات دهند.

همزمان با جشن گلریزان مرکز استان یزد، جشن گلریزانی نیز در شهرستان طبس برپا شد.

امسال همچنین یک جشن گلریزان در شهرستان مهریز برگزار شد که در این جشن خیران مهریزی برای پرداخت 36 میلیون تومان تعهد کردند.

هفتم شهریورماه نیز جشن گلریزانی در شهرستان ابرکوه برپا خواهد شد.