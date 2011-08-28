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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۹

پنج طرح عمرانی در دهلران بهره برداری شد

پنج طرح عمرانی در دهلران بهره برداری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دولت پنج طرح عمرانی و زیربنایی با حضور معاونین استاندار و جمعی از مسئولان محلی در شهرستان دهلران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرحها شامل حذف نقاط حادثه خیز مازعبدلی به طول چهار کیلومتر، پل مسکن مهر، تعریض و بهسازی محور دهلران - اندیمشک بطول چهار کیلومتر، مخزن 300 مترمکعبی آب شرب روستای بیشه دراز و تصفیه خانه شهرک صنعتی است.

معاون عمرانی استانداری ایلام در افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان دهلران گفت: کل اعتبارات عمرانی استان در سالجاری بالغ بر 1120 میلیارد ریال است.

احمد کرمی افزود: سهم اعتبارات عمرانی شهرستان دهلران از این اعتبارات بالغ بر 120میلیارد ریال است که در 18 فصل و 50 برنامه در شهرستان دهلران هزینه می شود.

در ادامه معاون عمرانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و هیئت همراه در منزل جهادگر شهید مراد نادری از شهدای دوران دفاع مقدس که در عملیات والفجر 10 در منطقه حلبچه به درجه رفیع شهادت نائل شد حضور یافتند و با قرائت فاتحه یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشتند.

کد مطلب 1393906

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