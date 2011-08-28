پنج طرح عمرانی در دهلران بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرحها شامل حذف نقاط حادثه خیز مازعبدلی به طول چهار کیلومتر، پل مسکن مهر، تعریض و بهسازی محور دهلران - اندیمشک بطول چهار کیلومتر، مخزن 300 مترمکعبی آب شرب روستای بیشه دراز و تصفیه خانه شهرک صنعتی است.

معاون عمرانی استانداری ایلام در افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان دهلران گفت: کل اعتبارات عمرانی استان در سالجاری بالغ بر 1120 میلیارد ریال است .

احمد کرمی افزود: سهم اعتبارات عمرانی شهرستان دهلران از این اعتبارات بالغ بر 120میلیارد ریال است که در 18 فصل و 50 برنامه در شهرستان دهلران هزینه می شود .