بیمه های درمانی از سال 91 ادغام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اولیایی منش با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای تشکیل سازمان بیمه سلامت، افزود: تشکیل سازمان بیمه سلامت یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه است. بر این اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که در سال اول اجرای برنامه، تمام سازمانهای بیمه‌گر کشور اعم از دولتی و خصوصی ادغام و سازمان بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به صورت یکسان و در قالب یک سازمان ارایه شود.

وی ادامه داد: این بند از قانون بندی چالشی است که شاید سازمانهای بیمه‌گر به دلایل مختلف مقاومتهایی در اجرای آن داشته باشند از جمله این که منابع‌ و سیاست‌هایشان یکی نیست و از مکانهای مختلف اعتباراتی را دریافت می‌کنند. بر این اساس شاید منافع‌شان در ادغام نباشد.

اولیایی منش افزود: در مجموع با پیگیریهای وزیر بهداشت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای موضوع ادغام بیمه‌ها فعال شده و کارگروهی تشکیل داده که تمام سازمانهای بیمه‌گر و وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت در آن عضو هستند.

وی با اشاره به فعالیتهای وزارت بهداشت برای تدوین اساسنامه سازمان بیمه سلامت گفت: اساسنامه سازمان بیمه سلامت در سطح کارشناسی تکمیل شده است و در سطوح بالاتر در حال تصویب است. معاونان وزیر بهداشت نیز در این جلسات شرکت فعال دارند و اساسنامه پس از تکمیل برای تایید نهایی به هیئت وزیران می‌رود. به این ترتیب هدف اول قانون برنامه پنجم توسعه که تدوین اساسنامه تا پایان سال اول برنامه است محقق می‌شود و از سال دوم برنامه یعنی از سال 91 باید این ادغامها صورت گیرد.

اولیایی منش در پایان گفت: ادغام بیمه‌های درمانی به عادلانه شدن سیستم بیمه‌ای کشور کمک بزرگی خواهد کرد و حرکت بزرگی به سمت عدالت خواهد بود.