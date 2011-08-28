ضریب امنیت در کرمان سیر صعودی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر شنبه در دیدار با امام جمعه کرمان گفت: طی هفته دولت 600 طرح در کرمان کلنگ زنی یا افتتاح می شود.

نجار با اشاره به حضور مسئولین استان در آئین نماز جمعه و حضور آنها در بین مردم اظهار داشت: از سال 89 تا 91 بیش از 15 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف کرمان سرمایه گذاری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به کاهش 43 درصدی ناامنی در کرمان گفت: 35 نفر از مجرمان سابقه دار که با فعالیت 30 ساله خود نظم و امنیت کرمان را مختل کرده بودند حذف شدند و این امر در افزایش ضریب امنیت در منطقه موثر بوده است.

این مسئول یادآور شد: در تلاشیم که در فضایی امن و آرام مسائل کرمان را بررسی و به آنها رسیدگی کنیم.