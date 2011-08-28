فوتبال تبریز با "تراکتور" آسیایی می شود/ مکتب فوتبال تبریز جان می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عامل اصلی برای آسیایی شدن تراکتورسازی داشتن ظرفیت و پتانسیل قهرمانی در دوره یازدهم لیگ برتر است و این امید می رود که تراکتور بتواند با تداوم موفقیتهای خود "مکتب فوتبال تبریز"‌ را دوباره احیا کند..

فاکتورهای تعیین کننده ای همچون برخورداری ازموفق ترین سرمربی تاریخ لیگ برتر، داشتن پرتعدادترین و پرشورترین هواداران ، حمایت و پشتیبانی مسئولان ارشد استانی و ... تراکتورسازی را به تیمی مدعی اول کسب عنوان قهرمانی لیگ ایران مبدل ساخته است.

فوتبال ریشه دار تراکتورسازی با ترکیبی از مردان کارآمد و هماهنگ، نگاه سایر تیم های مطرح لیگ برتر را بخود معطوف کرده و چنین پیداست که شاگردان قلعه نوئی در سرآغاز مسیری قرار دارند که نخستین ایستگاه آن " قهرمانی لیگ برتر " و دومین مقصد آن " راهیابی به جام باشگاه های آسیا " است.

قرمزپوشان تبریزی با اندوخته مناسب امتیازی هم اکنون در همسایگی صدرنشین لیگ برتر قراردارند که قطع به یقین تفکرات کادر مربیان می تواند توپچی های تراکتورسازی را به صدرجدول رده بندی رهنمون سازد.

فوتبالی که تراکتورسازی ارائه می دهد ریشه در تاکتیک ثمربخش گروهی مبتنی بر گردش منطقی توپ در طول و عرض و مرکز زمین است ضمن آنکه عناصر انسانی این تیم از ویژه گیهای بازی هوائی و زمینی بهر ه مندند که به هدایتگران فنی اجازه می دهد آرایش یازده بازیکن ترکیب تیمی متناسب با نوع نمایش رقیبان تعریف و روانه میدان شوند.

علاوه بر این، پیشینه درخشان قلعه نویی نشان می دهد که این مربی آگاه از مکتبی برگرفته از " مدیریت برتر مربیگری " در فوتبال برای نیل به موفقیت تیم های تحت رهبری خود بهره می گیرد.

سرمربی تراکتورسازی همچنین استاد بازیخوانی تیم های حریف است و بارها اتفاق افتاده که تیمش را در سخت ترین شرایط به پیروزی رسانده است.

پایگاه ممتاز مردمی تراکتورسازی این تیم شایسته تبریزی را جزو تیم های پرطرفدار آسیا مطرح و معرفی کرده است طوریکه علاوه بر بازی های خانگی، تراکتورسازی در همه ورزشگاه های کشور شمار زیادی از همراهان و سرمایه های واقعی اش را حامی و مشوق خود دارد و این وزنه روحی عظیم ، زمینه ساز توفیقات تراکتورسازی بوده است.

دامنه محبوبیت تراکتورسازی البته فراتر از قاره کهن گسترش یافته بنحوی که مسئولان باشگاه معتبر و معروف ترابزون اسپور ترکیه علاقمند به ارتباطات بین دو باشگاه هستند و یا در ابعاد بین المللی می توان به حضور " مورالس " رئیس جمهور بولیوی در تمرینات جمعی تراکتورسازان اشاره داشت.

قلعه نویی با همکاری دستیاران بومی خود غلامرضا باغ آبادی و ستار همدانی، میراث دار تیمی با سابقه در فوتبال کشور است که آوازه و شهرت آن کمتر از تیم های تهرانی استقلال و پرسپولیس نیست و چه بسا همین عامل و انگیزه مهم ، قلعه نویی را به کسب پنجمین تجربه قهرمانی اش در لیگ برتر بعنوان سرمربی تراکتورسازی امیدوار و نزدیک ترکرده است.

تراکتورسازی تبریز می تواند نقش آفرین اصلی فوتبال ایران در رقابت های آینده پهنه آسیا باشد چرا که ابزار این " بزرگی " و " آقائی " را تیم محبوب و مردمی شمالغرب کشور به کفایت داراست بنابر این می توان اظهار داشت، آینده از آن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز است.

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اسد فلاح