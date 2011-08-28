برخورد دهنده هادرون نظریه "ابر-تقارن" را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان و فیزیکدانان در برخورددهنده بزرگ هادرون نتوانستند ذرات مشهور به "ابرمتقارن" را بیابند، ذراتی که به اعتقاد بسیاری از فیزیکدانان نبود آن می تواند در تئوری کنونی ابرتقارن فیزیک خلل ایجاد کند. نظریه پردازانی که در این زمینه مطالعه می کنند در گفتگو با بی بی سی اعلام کرده اند شاید مجبور به ارائه فرضیه ای کاملا جدید شوند.

اطلاعات مطالعه جدید از آشکارساز LHCb، یکی از چهار آشکارسازی که در اطراف حلقه برخورد دهنده نصب شده اند به دست آمده است. به گفته "تارا شیرز" از دانشگاه لیورپول و سخنگوی پروژه آشکار ساز LHCb این آزمایشها فرسایش و نابودی ذراتی به نام B-Mesons را در جزئیاتی بی سابقه و دقیق مورد مطالعه قرار دادند.

در صورتی که ذرات ابرمتقارن وجود داشتند ذرات B-mesons باید نسبت به شرایطی که این ذرات وجود ندارند دچار نابودی بیشتری می شدند. همچنین باید میان نابودی نسخه ماده و ضد ماده ای این ذرات تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد. نتایج این آزمایشها در پی نشانه هایی که در آزمایشهای برخورد دهنده تواترون آمریکا درباره تاثیرپذیری ذرات B-mesons از ذرات ابرمتقارن ارائه شد، منتشر شده اند.

با این همه تحلیل های دقیقتر بر روی نتایج به دست آمده از آزمایش آشکارساز LHCb وجود چنین تاثیری را نیز رد کرد. این خطا در یافتن شواهد غیر مستقیم ذرات ابرمتقارن با این حقیقت همراه شده است که دو آشکارساز اصلی دیگر این برخورد دهنده نیز نتوانسته اند ذرات ابرمتقارن را بیابند، این به آن معنی است که ساده ترین نسخه نظریه نادرست از آب درآمده است.

برخوردهای انجام شده در برخورد دهنده بزرگ هادرون باید تا کنون شواهدی هر چند کوچک را از وجود ذرات ابرمتقارن به دست می آوردند. نظریه ذرات ابرمتقارن در ساده ترین شکل خود می گوید که در کنار ذرات تحت اتمی که در حال حاضر اطلاعاتی از آنها در اختیار است، ابرذراتی نیز وجود دارند که مشابه دیگر ذرات هستند اما از تفاوتهای ساختاری ناچیزی برخوردارند.

بر اساس گزارش بی بی سی، فیزیکدانانی که با LHC همکاری دارند می گویند نتایج به دست آمده از آزمایشهای این آشکار ساز در واقع فیزیکدانان نظری را وادار می کند تا درباره این نظره 20 ساله دوباره بیاندیشند و تمرکز خود را بر روی نسخه پیچیده تر این نظریه که بر اساس آن یافتن ذرات ابرمتقارن بسیار دشوار بوده و به سالها زمان نیاز دارد، قرار دهند.