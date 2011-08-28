آمادگی برای اعزام سفیر به قاهره/ دخالت ‌امریکا در سوریه وقیحانه‌‌ است

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر لزوم کناره گیری رئیس جمهور سوریه گفت: آمریکا هنوز در حال و هوای جهان تک قطبی است و فکر می کند ژاندارم جهان است و متاسفانه از این نوع اظهار نظرها می کنند.

وی اضافه کرد: خیلی این اظهار نظرها را نباید جدی گرفت چون اگر این اظهار نظرها می توانست کارساز باشد میبایست این ها مسئله افغانستان تا الان حل کرده بودند.



وزیر خارجه بیان کرد: در ارتباط با سوریه باید تاکید کرد سوریه کشور مستقلی است کنوانسیون های بین المللی میثاق های بین المللی اجازه نمی دهند که مقامات کشوری مداخله جویانه درباره کشور دیگری موضع گیری کنند از یک طرف اینها می گویند نباید در امور داخلی کشورها دخالت کرد و این را به عنوان یک اصل سیاست خارجی ادعا می کنند و از طرفی وقیحانه چنین اظهاراتی دارند. علت این سخن ها تکبر و استکباری است که دارند.



صالحی در خصوص قرار دادن نام ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم از سوی امریکا نیز گفت: چه چیز دیگری هست که آمریکا ایران را به آن متهم نکرده است؟! من به مزاح جایی گفتم که سونامی که در ژاپن آمده را ممکن است بگویند علتش ایران بوده و یا زلزله اندونزی می گویند سرمنشا اش ایران است! یعنی دیگر مسخره شده است.



وی یادآور شد: نمی خواهم از برخی اتفاقات 20 یا 25 سال پیش نام ببرم اما مثلا در قضیه لاکربی اولش گفتند ایران بوده! یعنی هر اتفاقی می افتد اول ایران را می گذارند و این اقدامات منفی علیه ایران حالت مسخره به خود گرفته است.



وزیر خارجه ادامه داد: بهترین واکنش توصیه قرآن است وقتی با یک سری حرفهای پریشان روبرو می شویم باید با کرامت و وقار از پریشان گویی ها عبور کرد.



وی گفت: آیا حمایت ما از حزب الله که دفاع مشروع از وطنش می کند حمایت از تروریسم است؟ آیا حمایت معنوی از حماس که سرزمینش را اشغال کرده اند حمایت از تروریسم است؟ اگر این معنایش حمایت از تروریسم است باید بازنگری کنند.

وزیر خارجه در خصوص واکنش ایران به این نوع اقدامات امریکا که خود حامی گروهک های تروریستی است اظهار داشت: وجدان عمومی مردم باید این طور مسائل را قضاوت کند ما این را به وجدان عمومی مردم واگذار می کنیم ما باید افکار عمومی را متوجه حقایق کنیم. آمریکا خودش را صاحب قدرت می داند ما شیوه رفتاریمان این نیست ما شیوه رفتاری مبتنی بر عقلانیت داریم آنها شیوه رفتاری مبتنی بر استکبار و این دو با هم فرق دارند.



صالحی گفت: خوشبختانه افکار عمومی جهان با آن رفتار ها و معیارهای دوگانه ای که آمریکا از خودش بروز داده آگاه شده اند مثلا در حقوق بشر کشوری که هیچ چیز از عناصر حقوق بشر در آن رعایت نمی شود چون در مدار سیاست های آمریکا حرکت می کند بحثی درباره آن مطرح نمی شود. اما درباره کشوری که از صد عنصر 99 عدد را دارد و ممکن است در یک مورد ابهامی باشد که این نیز شامل همه کشورها می شود که در یک جایی بلنگند پیراهن عثمان درست می کنند.



رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران افزود: مردم با این تناقض ها و معیارها و رفتارهای دوگانه آشنا تر شده اند و با وجود عرصه اینترنت و ارتباطات افکار را نمی توان گول زد الان همه بیدارند و آنها آب در هاون می کوبند.



وزیر خارجه در خصوص پیروزی انقلاب مردم لیبی نیز گفت: پیام من به مردم لیبی این است که مراقب دشمنان اصلیشان باشند نگذارند در این انقلابی که با این همه حجم خسارات، ویرانی، ایثار و شهادت به ثمر رسیده عده ای بیایند و انقلابشان را مصادره کنند.



وی تصریح کرد: امیدواریم انقلابیون اصیل بتوانند نظامی را برقرار کنند که این نظام مستقل و غیر وابسته و مبتنی بر جهان بینی اسلامی باشد و نگذارند دشمنان قسم خورده امت اسلامی و مردم مسلمان لیبی همچون گرگی با لباس میش ظاهر شوند و بلایی بر سر آنها بیاورند که عواقب غیر قابل جبران داشته باشد.



صالحی در خصوص اخرین وضعیت ارتقای روابط ایران و مصری گفت: مصری ها علاقه مندند که با ایران رابطه داشته باشند ما نیز علاقه مندیمان را اظهار کرده ایم این دو ملت سزاوار روابط عمیق و گسترده اند.



وی عنوان کرد: مصر به عنوان یکی از کشورهای مهم جهان اسلام که کانون اندیشه اسلامی است جایگاه مهمی دارد و تعمیق روابط ایران و مصر می تواند عامل ثبات، امنیت و صلح منطقه باشد.



صالحی تاکید کرد: ایران و مصر دو کشور مهم هستند و از دیرباز روابط داشته اند که متاسفانه در یکی دو دهه گذشته این روابط به دلیل سیاست های حکام قبلی مصر دچار افت و خیز شده بود ولی هر دو ملت به هم علاقه مندند و به خصوص از نظر فرهنگی خیلی به هم نزدیکند و حال و هوای مردم مصر با مردم ایران خیلی سازگاری دارد.



وزیر خارجه گفت: ما مطمئنیم در آینده ای نه چندان دور سطح روابط ارتقاء خواهد یافت خیلی هم بحث یک ماه یا سه ماه زمان طولانی نیست باید صبر کنیم تا شرایط برای مصری ها به گونه ای باشد که بتوانند قدم مورد نظر را بردارند.



وی در پایان گفت: ما اعلام کرده ایم هر لحظه ای که مصری ها آمادگیشان را اعلام کنند همان لحظه حاضریم سفیرمان را به مصر بفرستیم.



