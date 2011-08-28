روحیه انتقاد پذیری برای مدیران الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری عصر شنبه در دیدار با استاندار کرمان و جمعی از مسئولین گفت: دارا بودن روحیه انتقادپذیری، پرکاری، مهم داشتن مردم و استفاده از افراد لایق و کاردان برای مدیران امری ضروری است.

آیت الله جعفری با اشاره به حضور مسئولین در بین مردم و مثبت ارزیابی کردن آن گفت: مسئولین بایستی در حل مشکلات مردم تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی اظهار داشت: بر اساس روایات و تاکید دین مبین اسلام در انتخاب مدیران همیشه افاضل باید مقدم باشند و ارزش ها و کمالات انسانی سرلوحه قرارگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: استاندار کرمان به معنای صحیح کلمه استاندارمکتبی هستند و این موضوع مورد تائید همگان است.

وی با تبریک فرارسیدن هفته دولت از خدمات مدیران استان کرمان تقدیر کرد.