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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

آیت الله جعفری:

روحیه انتقاد پذیری برای مدیران الزامی است

روحیه انتقاد پذیری برای مدیران الزامی است

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمان بر لزوم وجود روحیه انتقاد پذیری در مدیران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری عصر شنبه در دیدار با استاندار کرمان و جمعی از مسئولین گفت: دارا بودن روحیه انتقادپذیری، پرکاری، مهم داشتن مردم و استفاده از افراد لایق و کاردان برای مدیران امری ضروری است.
 
آیت الله جعفری با اشاره به حضور مسئولین در بین مردم و مثبت ارزیابی کردن آن گفت: مسئولین بایستی در حل مشکلات مردم تمام تلاش خود را به کار گیرند.
 
وی اظهار داشت: بر اساس روایات و تاکید دین مبین اسلام در انتخاب مدیران همیشه افاضل باید مقدم باشند و ارزش ها و کمالات انسانی سرلوحه قرارگیرد.
 
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: استاندار کرمان به معنای صحیح کلمه استاندارمکتبی هستند و این موضوع مورد تائید همگان است.
 
 وی با تبریک فرارسیدن هفته دولت از خدمات مدیران استان کرمان تقدیر کرد.
کد مطلب 1393959

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