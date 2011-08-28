احمدرضا مومنی دانش آموز دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه امام صادق(ع) در اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه دانش آموزانی که از لحاظ درسی در وضعیت مطلوبی هستند با کمی پشتکار می‌توانند بدون حضور در کلاسهای آمادگی کنکور، در آزمون ورودی دانشگاه موفق شوند، افزود: این کلاسها به دانش آموزانی که از لحاظ درسی در سطح پایین‌تری قرار دارند، کمک می‌کند تا با آمادگی بیشتری در آزمون سراسری شرکت کنند.

وی همچنین در خصوص نتایج کلاسهای آموزشی نیز تصریح کرد: کلاس‌های آموزشی دانش‌آموزان را خسته می‌کند.

مومنی همچنین در ادامه در خصوص نحوه درس خواندن جهت شرکت در کنکور سراسری اظهار داشت: از سال سوم دبیرستان به طور جدی برای موفقیت در کنکور تلاش کردم و مطالعه درسی داشتم چنانچه در تابستان سال گذشته روزانه نزدیک به هشت ساعت در روز مطالعه داشتم.

این نفر پنجم کنکور ریاضی سال 90 تلاش خود دانش‌آموزان برای موفقیت در کنکور را مهم تلقی کرد و ادامه داد: موفقیت در کنکور سراسری به تلاش خود دانش‌آموزان بستگی دارد و این افراد باید درک خود را نسبت به دروس مختلف افزایش دهند.

آزمونهای کنکور آموزشی در موفقیت دانش آموزان موثر است

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش کنکور‌های آزمایشی یادآور شد: این آزمونها قدرت تست‌زنی دانش‌آموزان را افزایش خواهد داد چنانچه می‌توان با شرکت در این آزمونها چگونگی تنظیم زمان را یاد گرفت.

مؤمنی تصریح کرد: یادگیری هنر تست‌زنی برای موفقیت در کنکور سراسری از اهمیت زیادی برخوردار است و دانش‌آموزان باید آمادگی رویارویی با هر سئوالی را داشته باشند.