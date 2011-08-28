دبیر جشنواره تئاتر فجر استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با نزدیک شدن به زمان برگزاری با مشکلات جدی و تأثیرگذاری مواجه می‌شود. تأخیر در انتشار فراخوان و مشخص نبودن چگونگی برگزاری جشنواره مشکلاتی بود که این دوره از تئاتر فجر با آن‌ها مواجه بود اما استعفای دبیر دوره سی‌ام را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند.



محمد حیدری که دبیری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را نیز بر عهده داشت در شرایط نامناسبی دبیری جشنواره سی‌ام را عهده‌دار شد. بدهی 200 میلیونی جشنواره بیست و نهم از یک طرف و تأخیر در انتشار فراخوان جشنواره سی‌ام از طرف دیگر حاکی از شرایط نامناسبی بود که برای برگزاری دوره جدید جشنواره خوشایند نبود.



در این بین شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر معاون هنری با دبیر جشنواره تئاتر فجر شنیده می‌شد که در هفته‌های گذشته این شایعات قوت بیشتری گرفت. در نهایت محمد حیدری شنبه پنج شهریورماه از دبیری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر استعفا کرد تا وضعیت جشنواره سی‌ام نامناسب‌تر از پیش شود.

اما در حالی که شنیده می شود استعفای محمد حیدری از سوی شاه آبادی پذیرفته شده است برخی عنوان می کنند پذیرفتن این استعفا نشان از عزم جدی معاون هنری برای تغییر اساسی درنحوه مدیریت پرحاشیه تئاتر است.





