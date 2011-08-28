به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در سخنانی به دغل کاری های آمریکا و شعارهای بی اساس این کشور در خصوص احقاق حقوق مسلمانان و ایران اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که رئیس جمهور فعلی آمریکا از طریق نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور سابق برزیل تقاضای تبادل سوخت اتمی کرد، مشاهده کردیم پس از مذاکرات ایران با این دو کشور و توافقات با آنان، آمریکا یک باره صحنه را به سوی قطعنامه تغییر داد.

وی گفت: اینک جمهوری اسلامی ایران طرح گام به گام روسیه در مسئله هسته ای را بررسی خواهد کرد اما آمریکایی ها باید بفهمند با کشوری با دانش هسته ای صلح آمیز مواجه هستند و این یک واقعیت است.

رئیس مجلس تاکید کرد: تلاش در جهت تقلیل این واقعیت خود فریبی است و چانه زنی در این مهم برای آنان حاصلی ندارد.

ادامه دارد.