قهرمانان کاراته قم در میادین داخلی و برون مرزی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تجلیل از کاراته کاهایی که با تحمل سختی و مشقت‌های فراوان در تمرینات سخت و پرفشار موجب افتخار آفرینی برای ورزش استان و کشور شده‌اند و کاراته را به ورزش اول قم در بین سایر رشته های ورزشی در میادین کشوری و برون مرزی تبدیل کرده اند، اقدامی بود که در آستانه عید سعید فطر به پاس قدردانی از چهره های شاخص کاراته قم صورت گرفت.



آئین تجلیل از قهرمانان کاراته قم در میادین برون مرزی و داخلی سال جاری، با حضور چهار کاراته‌کای مدال آور از مسابقات کاراته قهرمانی رده‌های سنی آسیا در کشور چین، قهرمان قمی کاراته در مسابقات سبکی جهانی ژاپن و همچنین بانوی مدال آور قمی از مسابقات قهرمانی سبک های آزاد انجام پذیرفت.



آئین تجلیل از قهرمانان کاراته قم با حضور مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان قم و مسئولان کمیته‌ها و بخش ‌های مختلف هیئت کاراته در مجتمع فرهنگی ونوس قم برگزار شد و در آن پناهی رئیس فدراسیون کاراته و جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم نیز حضور داشتند.



در این مراسم که نمایندگان استانداری، شهرداری، شورای شهر و بسیاری از مسئولان استان قم حضور داشتند، از غلامرضا دباغیان سرمربی سابق تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان و مدیر باشگاه کاراته انقلاب قم تجلیل به عمل آمد.



از سوی دیگر در این مراسم از علیرضا کتیرایی سرمربی پر افتخار و موفق تیم ملی کاراته جوانان کشورمان که در دو سال

اخیر در رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در هنگ کنگ و چین موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند، در کنار دباغیان قدردانی شد.

تجلیل از تیم‌های موفق قمی حاضر در رقابت‌های لیگ‌های کاراته باشگاه‌های کشور نیز انجام شد و طی آن با حضور مربیان تیم های کاراته انقلاب، میثم، شهاب گاز سوز، دانشگاه علوم پزشکی در هر دو رشته کاتا و کومیته، تجلیل از این زحمت کشان کاراته قم نیز به شکل باشکوهی صورت گرفت.



سال گذشته سه تیم از قم در مسابقات لیگ برتر کاراته رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند که این مهم توسط تیم های انقلاب (الف)، شهاب گازسوز و انقلاب (ب) در رقابت با تیم‌های مدعی شرکت کننده از استان‌های مطرح کشور برای کاراته قم رقم خورد.



چهار کاراته کای اعزامی قم به رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا امیر مهدی‌زاده‌، محمد شایگان، علی نجفی و مهدی عافیتی هستند که به ترتیب دو نشان طلا و دو نشان برنز را برای کاراته قم و کشورمان به دست آوردند و در این مراسم از آنها قدردانی شد.



در حالی که در این مسابقات امیر مهدی‌زاده در رده سنی بزرگسالان با کسب مقام سوم آسیا به مدال برنز دست یافت، محمد شایگان در تیم ملی کاراته جوانان کشورمان در وزن خود در جایگاه نخست قرار گرفت و صاحب نشان طلا شد.



در مسابقات قهرمانی آسیا، مهدی عافیتی نیز با کسب مقام سوم به مدال برنز دست یافت و علی نجفی توانست به مقام قهرمانی و نشان طلا دست یابد، ضمن اینکه الهه عزیزیان توانست در مسابقات سبک‌های آزاد به مقام قهرمانی دست یافت.



همچنین سیدمحسن میرقیصری کاراته کای توانمندی قمی در سال های اخیر نیز، دو هفته پیش مدال نقره انفرادی و طلای تیمی مسابقات جهانی ژاپن را برای کاراته قم به ارمغان آورد و به همین سبب این ورزشکار ارزنده نیز مورد تجلیل قرار گرفت.