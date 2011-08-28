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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

جزئیاتی از انتخاب رشته /

نتایج اولیه کنکور کاردانی به کارشناسی اعلام شد/ آغاز انتخاب رشته از 8 شهریور

نتایج اولیه کنکور کاردانی به کارشناسی اعلام شد/ آغاز انتخاب رشته از 8 شهریور

نتایج اولیه کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 90 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند از 8 شهریور فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه به صورت کارنامه تنظیم شده و از روز گذشته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار داده شده است.

دفترچه‌ راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 8 شهریور در سایت اینترنتی سازمان قابل دسترس است و علاوه بر آن از طریق باجه مرکزی پست در هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ از طریق مناطق پستی در اختیار داوطلبان قرار داده می‌شود.

داوطلبان می توانند در محدوده زمانی 9 صبح روز سه شنبه 8 شهریور تا 24 روز یکشنبه 13 شهریور نسبت به ثبت کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند و پس از تأیید نهایی شماره رمز 15 رقمی را به عنوان رسید دریافت کنند در صورتی که داوطلب شماره رسید را از سیستم دریافت نکند انتخاب رشته وی تکمیل نشده است.

کد محل‌های انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تأییدیه (رمز 15 رقمی) به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست.

به گزارش مهر، آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته روز 6 مرداد در 66 شهرستان و گروه های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه، گروه های آموزشی پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی با رقابت 372 هزار و 929 نفر برگزار شد. 

کد مطلب 1393993

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