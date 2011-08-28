دولت قانونمندی رجایی و باهنر را مبنای عمل قرار دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به روز قدس اظهار داشت: روز قدس از درخشندگی خاصی برخوردار بود و حضور چشمگیر ملت عزیز حاوی شعارهای محکم در دفاع از ملت فلسطین و انقلاب های منطقه ای بود.

وی گفت: همین امر امیدواری به تحقق وعده امام (ره) در نجات ملت‌‎های منطقه و آزادی قدس شریف را افزون نمود و باید از همت بلند ملت فداکار ایران و سایر کشورها در دفاع از هویت اسلامی قبله اول مسلمانان بیت المقدس و ملت مظلوم فلسطین سپاسگزاری کرد.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد این غیرت اسلامی نجات بخش فلسطین باشد.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش گفت: حضور مردم آزاد شده یا در حال آزادی از قید دیکتاتورهای وابسته در مصر، تونس، لیبی و بحرین و یمن در راهپیمایی روز قدس شکوه روز قدس و حیثیت بین المللی آن را زنده کرد و نشان داد فریاد ملت های مسلمان در دفاع از مظلومیت فلسطین گرچه به خاطر سلطه استعماری، چند صباحی شنیده نمی شد اما امروز تبدیل به نهضتی فراگیر شده است که ندای پرصلابت آن آمریکا و اسرائیل را به اقدامات عجولانه وا داشته است.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: حملات صهیونیستی در هفته های گذشته به ملت مظلوم فلسطین و دستپاچگی آمریکا و غرب در قبال پیروزی ملت لیبی حکایت از این دارد که ارزش استراتژیک محکم اراده مسلمانان در پیگیری آرمان آزادی قدس آنچنان بوده است که آمریکا و غرب را به اقدامات فرصت طلبانه و شتاب زده وا داشته است.

لاریجانی تصریح کرد: کیست که نداند سرعت تغییرات به حدی است که زمان وسوسه های شیطانی آنها را گرفته است. البته این روزها شاهد نظریه ای در سازمان ملل مبنی بر کشور فلسطین هستیم که آمریکا نیز همین اقدام برای حقوق فلسطینیان را تاب نیاورد و مرتبا فریاد می زند وتو خواهیم کرد، اینجاست که دغلکاری رئیس جمهور آمریکا مکشوف می شود که ژست احقاق حقوق فلسطین به خود می گرفت و مرتبا با مانور تبلیغاتی قصد فریب داشت.

وی ادامه داد: آمریکا حتی چند ماه پیش موضعی در مورد کشور فلسطین در سرزمین های 67 را اعلام کرد اما در مرحله عمل و طرح آن در سازمان ملل با گستاخی وقیحانه ای دم از وتوی طرح می زند، البته برای صاحبنظران صحنه بین الملل روشن بود شعارهای آقای اوباما چه درباره فلسطین، چه درباره احقاق حقوق مسلمانان و چه در باب ایران فریبی بیش نیست.

رئیس مجلس تاکید کرد: اصولا استراتژی آمریکا حکایت از نوعی سرسپردگی امنیتی به رژیم صهیونیستی دارد و رهبر معظم انقلاب در ابتدای کار این رئیس جمهور هشدارهایی را به موقع داده بودند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس ضمن تشکر از مردم در راهپیمایی روز قدس، حمایت های خود را از ملت های به پا خواسته منطقه به خصوص مردم لیبی اعلام می دارد و پیشرفت های انقلاب آنان را تبریک گفته و مطمئن است جوانان انقلاب این کشور با دور اندیشی اقدام فرصت طلبانه ناتو را در درون حرکت های انقلابی خود محو خواهند کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، سالروز شهادت اسوه های مبارزه و خدمتگزاری شهیدان رجایی و باهنر را گرامیداشت و ضمن تبریک هفته دولت به اعضای دولت ابراز امیدواری کرد نگاه انقلابی این دو شهید یعنی نیت خالص، روحیه پرکاری و خدمات با برنامه و قانونمند و بی ریا را مبنای عمل خویش قرار دهند.