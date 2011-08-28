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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

دادگاه پاکستان دستور مصادره اموال مشرف را صادر کرد

دادگاه پاکستان دستور مصادره اموال مشرف را صادر کرد

دادگاهی در پاکستان دستور مصادره اموال رئیس جمهوری سابق این کشور را به دلیل حاضر نشدن در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات خود صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دادگاه مبارزه با تروریسم پاکستان روز گذشته اعلام کرد: "پرویز مشرف" متهم به دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان در سال 2007 است، اما وی درخواست آژانس تحقیقات فدرال را برای همکاری در زمینه علت مرگ بوتو رد کرده است.

در پی صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سابق پاکستان در رابطه با ترور بی نظیر بوتو توسط دادگاه این کشور، سخنگوی  مشرف در لندن گفت رئیس جمهوری سابق پاکستان به این کشور باز نمی گردد.

بوتو در حمله ای تروریستی در سال 2007 در راولپندی کشته شد و از آن زمان تا کنون دستگاه قضایی و امنیتی این کشور نتوانسته عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی کند.

مشرف که در سال 1999 در یک کودتای بدون خونریزی نواز شریف نخست وزیر این کشور را برکنار کرد در سال 2001 رئیس جمهوری این کشور شد و در سال 2008 پس از آنکه مجلس پاکستان او را تهدید به استیضاح کرد از سمت خود کناره گیری نمود و این سیاستمدار 67 ساله از آن زمان تاکنون در انگلیس و آمریکا زندگی می کند.

کد مطلب 1394001

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