نباید به حاشیه ها دامن زد/ بی تقوایی دلیل عقب ماندگی کرج پس از 32 سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران ن‍ژاد شامگاه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: حاشیه های مراسم روز خبرنگار موضوعی بوده که به نظر نمی رسید دامن زدن به آن ب صلاح باشد.

وی افزود: فرمانداری کرج به دنبال حاشیه سازی و خط و خطوط خاصی نیست و معتقد است باید برای کرج کار کرد.

این مسئول با بیان اینکه اگر کرج بعد از 32 سال این وضعیت را دارد، گفت: بی تقوایی و حاشیه سازی از عوامل عقب افتادگی کرج است.

وی با تاکید بر اینکه باید تنها به خدمت به مردم فکر کرد، از تصمیم فرمانداری برای قانونمند کردن عملکرد تمامی دستگاهها خبر داد.

ایران ن‍ژاد همچنین در خصوص حواشی مراسم روز خبرنگار تاکید کرد: نباید به این موضوع دامن زده می شد از همین رو فرمانداری نیز به هیچ عنوان به این موضوع ورود نکرده است.

وی تاکید کرد: اگر مطلبی در جایی عنوان می شود و تعابیر چندگانه از آن می شود، بهتر است به سعه صدر و درایت و دور اندیشی با آن برخورد کرده و همچنین برخورد را به دستگاه نظارتی سپرد و از دخالت در آن خودداری کرد.