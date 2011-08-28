علی باباچاهی «گل باران هزار روزه» را سرود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باباچاهی تازهترین سرودههای خود در 2 سال اخیر را در قالب مجموعه شعری با عنوان «گل باران هزار روزه» از سوی نشر مروارید به زیر چاپ برده است.
این کتاب شامل سرودههای باباچاهی در سالهای 88 و 89 است که در حجمی بالغ بر 170 صفحه از سوی این ناشر در دست انتشار قرار گرفته و تا پایان تابستان روانه بازار کتاب خواهد شد.
این دفتر شعرهمچنین در مقدمه دو گفتگو با این شاعر را به عنوان پیشگفتار با خود به همراه دارد.
این کتاب پیش از این قرار بود در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رونمایی شود.
علی باباچاهی علاوه بر 15 مجموعه شعر، آثاری را نیز در حوزه نقد و پژوهش روانه بازار کتاب کرده است که از میان آنها میتوان به «عاشقانهترینها»، «گزارههای منفرد سه جلدی»، «شعر امروز، زن امروز»، «سه دهه شاعران حرفهای»، «این بانگ دلاویز» اشاره کرد.
همچنین «چه کسی در فقر را باز کرد»، «نمنم بارانم»، «سوغات بهار»،«آوای دریامردان»، «رفته بودم به صید نهنگ» «در بیتکیهگاهی»، «از نسل آفتاب»، «قیافهام که خیلی مشکوک است» از مجموعه اشعار باباچاهی محسوب میشوند.
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