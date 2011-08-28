غارتگران لیبی به راه افتادند/ سارکوزی و کامرون به طرابلس می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای انگلیس و فرانسه که نقش اصلی را در حمله نیروهای ناتو به لیبی بر عهده داشتند اکنون با سقوط پایتخت این کشور به فکر جمع کردن غنیمت افتاده اند و از همین رو "نیکولا سازکوزی" و "دیوید کامرون" ظرف روزهای آینده به این کشور می روند تا سهم خود را از ذخایر این کشور تصاحب کنند.

در همین رابطه روزنامه هاآرتض به نقل از روزنامه "ل‌پاریسین" فرانسه نوشت : سارکوزی و کامرون پس از اجلاس بین المللی لیبی که قرار است در اول سپتامبر ( 10 شهریور ) در پاریس برگزار شود به لیبی سفر می کنند.

این روزنامه فرانسوی از برنامه سارکوزی برای سفر به شهرهای بنغازی و مصراته نیز خبر داده است.

تلاش انگلیس و فرانسه برای غارت ذخایر لیبی درحالی است که روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت: فرانسه و ایتالیا امیدوار به تجارتهای خوب و پر سود با لیبی آزاد شده هستند.

در چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری فرانسه و روز بعد از آن نخست وزیر ایتالیا دیدارهایی با "محمود جبریل" فرد شماره دو شورای انتقالی لیبی با انگیزه های سیاسی داشتند. البته موضوع این گفتگو تجارت و نفت لیبی هم بود. لیبی بزرگترین تحویل دهنده نفت به اروپا است و شرکت های ENI ایتالیا و توتال فرانسه بیشترین نفت را قبل از برپایی قیام لیبی از این کشور وارد می کردند.



این دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی از جمله شرکت هایی هستند که امیدوارند بتوانند تجارتهای خوبی را با لیبی آزاد شده انجام دهند. یکی از سخنگوهای یک شرکت صادرکننده نفتی لیبی که تحت کنترل حکومت انتقالی قرار دارد نیز اوایل هفته گذشته اعلام کرد که ما با کشورهای غربی از جمله ایتالیا، فرانسه و انگلیس مسئله ای نداریم. این در حالی است که روسیه، چین و برزیل هم هنوز در صف کشورهای خواهان برقراری ارتباط با لیبی جدید هستند.



کشورهای اروپایی و آمریکا در حملات هوایی علیه نیروهای قذافی در لیبی در صف مقدم قرار داشتند و این در حالی است که روسیه، چین و برزیل در رای گیری سازمان ملل برای مداخله نظامی در لیبی رای منفی دادند. البته تحت رژیم معمر قذافی این سه کشور تجارتهای خوبی را با طرابلس انجام می دادند.



قبل از شروع انقلاب لیبی 36هزار چینی و 75 شرکت این کشور در 50 پروژه زیر ساختی در لیبی شرکت داشتند که البته در شرایط فعلی همه این شراکتها زیر سوال قرار گرفته است.