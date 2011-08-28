به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اندونزی نخستین حریف تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا شنبه شب در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه ملی امان به مصاف تیم ملی اردن رفت.

این دیدار تدارکاتی که آخرین بازی اندونزیایی‌ها پیش از حضور در مرحله سوم انتخابی جام جهانی بود، در پایان به برتری یک بر صفر تیم ملی اردن انجامید. تک گل پیروزی اردن را در این بازی عبدالله خالد ذیب در دقیقه 55 به ثمر رساند.

دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال اردن و اندونزی در حالی برگزار شد که "آنتونیو سیموئز"، دستیار "کارلوس کی‌روش" برای تماشای این بازی به ورزشگاه ملی امان رفته بود.

تیم ملی فوتبال اندونزی که ساعت 20 جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال کشورمان خواهد آمد در برنامه آماده سازی خود برای حضور در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا دو بازی تدارکاتی مقابل فلسطین و اردن درنظر گرفته بود که بازی اول را با برتری 4 بر یک پشت سر گذاشت و در بازی دوم با یک گل تن به شکست داد.