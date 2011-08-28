به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی در مراسم روز داروساز که شب گذشته در محل انجمن داروسازان ایران برگزار شد، افزود: در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که بیش از هر وقت دیگری به تدبیر، انسجام، هماهنگی و همدلی نیاز داریم و باید به گونه‌ای عمل کنیم که هویت داروسازی ما خدشه‌دار نشود.

معاون وزیر بهداشت افزود: داروخانه جلوه خدمات دارویی است و انجام درست وظیفه در آن اهمیت زیادی دارد چرا که مردم به داروسازان اطمینان بیشتری دارند و مطالبات مردم از آنان نسبت به سایر گروههای پزشکی بیشتر است. داروسازان بیش از هر یک از گروههای جامعه پزشکی راحت تر در دسترس مردم هستند.

شیبانی تاکید کرد: در این شرایط باید به این نکته تاکید و آن را نهادینه کنیم که مردم به داروسازان نیازمند هستند علاوه بر آن لازم است داروسازان با ظاهر آراسته و لباس فرم در محل کار خود حاضر شوند. علاوه بر آن با علم و اخلاق به ارائه خدمت به مردم بپردازند چرا که گاهی اوقات به ما گفته می‌شود که در یک داروخانه نمی‌توان مسئول فنی را از سایر افراد تشخیص داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر گفته می‌شود که داروساز کار بهداشتی، تشخیصی و درمانی انجام نمی‌دهد بنابراین لازم نیست تعرفه شامل حال آن شود. این دیدگاه تهدیدی برای داروسازی محسوب می‌شود چرا که هویت این رشته را مورد تردید قرار می‌دهد.

شیبانی تاکید کرد: فعالیت داروسازان چه در دانشگاه، چه در صنعت منتهی به داروخانه می‌شود بنابراین لازم است برای داروخانه و مطالبات مردم ارزش قائل شویم.

رئیس سازمان غذا و دارو از حق فنی داروخانه‌ ها به عنوان یک فرصت و تهدید نام برد و افزود: این مسئله را می‌توان یک فرصت تلقی کرد چرا که موجب می‌شود داروساز، وظایف اصلی خود را چه در داروخانه و چه در صنعت و چه در دانشگاه‌ درست ایفا کند.