هنگامه قاضیانی داور جشنواره وارنای بلغارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، این بازیگر برای داوری آثار بخش مسابقه جشنواره وارنا عازم کشور بلغارستان شده است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارنا با حضور 57 فیلم از 17 کشور جهان از چهارم تا دهم شهریورماه در کشور بلغارستان برگزار می‌شود. در بخش مسابقه این رویداد سینمایی 15 فیلم از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی حضور دارند.

هنگامه قاضیانی پیشتر جایزه بهترین بازیگر این جشنواره را برای فیلم سینمایی "به همین سادگی" به کارگردانی رضا میرکریمی دریافت کرده است.