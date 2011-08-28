هفته فرهنگی همدان در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی اظهار داشت: هفته فرهنگی هنری همدان با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این هفته سوغات و رشته های مختلف صنایع دستی این استان از قبیل سفال و سرامیک، گلیم، منبت، معرق، فرش، جاجیم و مصنوعات فلزی در غرفه هایی به بازدیدکنندگان معرفی می شود.

قاسمی با بیان اینکه نمایندگانی از سوی دفاتر خدمات مسافرتی در هفته فرهنگی - هنری همدان حضور مییابند، افزود: این نمایندگان بسته های سفر به استان همدان را در غرفه های خود به فروش می رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد: نمایندگان دفاتر خدماتی استان همدان جاذبه های گردشگری، هنری و تاریخی این استان را به مردم معرفی کنند.

معاون گردشگری استان همدان گفت: در این هفته سابقه مدنیت سه هزار ساله همدان با معرفی آثار دوره های تاریخی مادها، هخامنشی، ساسانی، اسکانی، سلجوقی و قاجاریه به بازدیدکنندگان شناسایی می شود.

قاسمی افزود: فرهنگسرای نیاوران از تاریخ 19 تا 22 شهریور ماه امسال میزبان علاقمندان تاریخ، فرهنگ و هنر استان همدان خواهد بود.