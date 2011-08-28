به گزارش خبرنگار مهر، در این یادداشت به قلم بابک خانیان آمده است: شورای عالی سینما در مدتی کمتر از یک سال بیش از آنچه در طی 30 سال گذشته در حوزه سینما در هیئت وزرا تصویب گردیده را به تصویب رسانیده است و نادیده گرفتن این دستاوردها جفای بزرگی به هیئت محترم وزیران و به خصوص ریاست محترم جمهوری است که اختیارات خود را به جمعی از سینماگران تفویض نموده‌اند.

در ادامه می خوانیم، نباید شورای عالی سینما را یک اداره فرض کرد که باید هر روز دایر باشد و به تمام مشکلات حوزه سینما رسیدگی کند. برابر قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی رسمی سینما در کشور این وزارتخانه است و واحد سازمانی مربوطه چه معاونت و چه سازمانی جزئی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود.

اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور و هیئت وزیران اجازه داده است اختیارات خود را به یک هیئت تفویض نمایند. این اصول قانون اساسی اساس تشکیل شورای عالی سینما است. بنابراین شأن شورای عالی سینما شأن رئیس جمهور و هیئت وزیران است. طبیعتاً‌ موضوعاتی در شورا قابل طرح است که از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج و در حوزه اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران باشد.

اگر مجموعه مصوبات هیئت وزیران در خصوص سینما در طول 30 سال گذشته را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که تشکیل شورای عالی سینما در کمتر از یک سال دستاوردی چندین برابر (30) سال گذشته برای حوزه سینما به ارمغان آورده است. یعنی شورای عالی سینما در مدتی کمتر از یک سال بیش از آنچه در طی 30 سال گذشته در حوزه سینما در هیئت وزیران تصویب گردیده را به تصویب رسانیده است.

نکته حائز اهمیت آن است که در طول سالهای گذشته تنها در موارد انگشت شمار مقام ریاست جمهوری شخصاً در جلسات کمیسیون‌ها و کارگروه‌های اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حضور یافته‌اند، در حالی که تمامی جلسات شوری عالی سینما با حضور و مشارکت موثر جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برگزار شده است.

نادیده گرفتن این دستاوردها جفای بزرگی به هیئت محترم وزیران و به خصوص ریاست محترم جمهوری است که اختیارات خود را به جمعی از سینماگران تفویض نموده و با آن همه مشغله و گرفتاری در تمامی جلسات شورا حضور یافته و با دقت و علاقه مباحث مطرح شده در جلسات را پیگیری می‌نمایند.

اگر انتظاری از شورای عالی سینما مناسب شأن آن شورا باشد، دستاوردهای آن در همین مدت کوتاه بسیار فراتر از حد انتظار بوده است، اما اگر شورای عالی را با کمیته امداد اشتباه بگیریم و توقع داشته باشیم مشکلات تک تک سینماگران توسط آن شورا حل و فصل شد بدیهی است که توقعی مغایر شأن و جایگاه قانونی آن شورا داریم.

برخی از انتقادها هم نتیجه کم اطلاعی یا بی‌اطلاعی از نظام حقوقی کشور است. متاسفانه در این سالها اهالی سینما چندان علاقمند به آشنایی با امور اداری و حقوقی نبوده‌اند و در نتیجه برخی مواقع مطالباتی دارند که مغایر نظام حقوقی کشور است.

یک نمونه مشخص در این مورد نحوه بهره گیری از معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی است. قانون مالیات‌های مستقیم و حتی اخیراً قانون برنامه پنجم توسعه تاکید نموده‌اند که شرط استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی ارایاه اظهار نامه مالیاتی است. اما برخی از آنجا که نمی‌خواهند حتی زحمت تنظیم اسناد و دفاتر مالی را به خودشان بدهند، تصور می‌کنند شورای عالی سینما می‌تواند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض کند و سینماگران را از ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف نماید.

آیین نامه شورای عالی سینما، برنامه تشکیل جلسات آن را هر سه ماه یک بار تعیین کرده است و جای تعجب است که پس از گذشت یک ماه از تشکیل آخرین جلسه شورا در اواسط تیرماه سال جاری، برخی از تاخیر و تعلیق در جلسات شورا سخن می گویند.

دبیرخانه شورای عالی سینما وظیفه تدوین دستور جلسات شورای عالی را بر عهده دارد. پیش از طرح و تصویب هر بند از مصوبات شورای عالی صدها ساعت کار کارشناسی در دبیرخانه انجام پس از بررسی موضوع در کمیته‌های تخصصی مربوط و کمیسیون تخصصی شورای عالی، آماده طرح در صحن شورای عالی سینما می‌شود.

همچنین پس از تصویب مصوبات در شورای عالی پیگیری اجرای آن بر عهده دبیرخانه شورای عالی است. از این رو نباید شورای عالی سینما را فقط محدود به جلسات شورا دید. تلاش‌های گسترده‌ای قبل و بعد از تشکیل هر جلسه انجام می‌گردد تا از ظرفیت این شورا بهترین بهره برای توسعه سینمای اسلامی- ایرانی گرفته شود.