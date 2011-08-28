26 طرح عمرانی در استان کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجرای طرحهای یاد شده که زمینه ایجاد اشتغال 25 برای نفر را فراهم و موجب بهره مندی هزار و 700 خانوار روستای شده است بیش از 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و کشوری هزینه شده است.

یکی از طرح های افتتاح شده مربوط به گازرسانی به روستاهای شهرستان سنندج بود که بر اساس آن پنج روستای خشکه دول، دربنده، ساتیله، دادانه و عنبربزان از نعمت گاز خانگی بهره مند شدند.

واحد مرغداری 10 هزار قطعه ای و طرح آبرسانی به روستای عنبربزان سنندج با هزینه اعتبار 17 میلیارد و 300 میلیون ریال از دیگر طرح های افتتاح شده در استان کردستان بود.

10 طرح مخابراتی در شهرستان بیجار با اعتبار پنج میلیارد و 600 میلیون ریال و هفت طرح آبیاری بارانی و برق رسانی به چاه های آب کشاورزی با 880 میلیون ریال در شهرستان دیواندره به بهره برداری رسیده است.

همچنین در پنجمن روز از هفته دولت دو طرح خدماتی با یک میلیارد و 900 میلیون ریال در قروه از جمله طرح های عمرانی و رفاهی که همزمان با هفته دولت در شهرستان های استان کردستان افتاح شد.