اردوی آماده سازی تیم ملی امید کاراته در حال برگزاری است

به گزاشر خبرنگار مهر، در حالی که هیئت کاراته استان اصفهان میزبان ملی پوشان کاراته است، اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته زیر 21 سال از سوم شهریور در این شهر آغاز شده و تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان آماده می شود.



این در حالی است که شش کاراته کای ملی پوش در دور جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی کاراته زیر 21 سال کشورمان حضور دارند و تا دوشنبه هفتم شهریور زیر نظر مجید عبدالحسینی به انجام برنامه ها و تمرینات خود خواهند پرداخت.



این تیم در حالی در اردوی آماده ازی به سر می برد که پس از پیکارهای انتخابی این رده سنی کاراته کاهای سه رده سنی منهای 68، منهای 78 و به اضافه 78 کیلوگرم در اردو حضورشان قطعی شد تا برای مسابقات جهانی مالزی خود را آماده کنند.



بر این اساس مرتضی شفاهی و بهمن عسگری در منهای 68 کیلوگرم، علی فداکار و حامد مرادی در وزن منهای 78 کیلوگرم و سجاد گنج زاده و یونس نوروزی در وزن به اضافه 78 کیلوگرم به این مرحله از اردو دعوت شده اند تا تیم ملی با تمام قوا مهر ماه امسال در مسابقات جهانی مالزی شرکت کند.



از سوی دیگر با تصمیم کادر فنی تیم ملی کاراته رده سنی امید زیر 21 سال کشورمان، در ادامه برنامه های از پیش تعیین شده برای بهبود آمادگی این تیم برای مسابقات جهانی مالزی، تیم ملی کاراته به جای اتریش به آذربایجان سفر خواهد کرد.



بدین ترتیب تیم ملی کاراته زیر 21 سال که قرار بود در مسابقات کاپ طلایی اتریش حضور یابد به جای اتریش در مسابقات بین المللی آذربایجان شرکت می کند تا ملی پوشان رده سنی امید زیر نظر مجید عبدالحسینی خود را بیش از پیش مهیای کسب موفقیت در مسابقات جهانی کنند.



کاراته کاهای تیم ملی امید کشورمان زیر نظر مجید عبدالحسینی سرمربی تیم ملی کاراته زیر 21 سال دهه سوم مهرماه در مسابقات جهانی مالزی شرکت می کنند و برای همین منظور با هدف کسب آمادگی بیشتر در مسابقات جایزه بزرگ ترکیه و پیکارهای بین المللی آذربایجان شرکت خواهند کرد.



کاراته کای افتخار آفرین سابق کشورمان در میادین آسیایی، بین المللی و جهانی، در تماس با مربیان ایرانی خارج از کشور به این موضوع نیز پی برده است که مسابقات آذربایجان از سطح بالایی برخوردار است و به همین دلیل، تیم ملی کاراته امید به جای اتریش به آذربایجان خواهد رفت.



در حالی که رقابت های کاراته قهرمانی رده سنی امید جهان روزهای بیست و یکم تا بیست و چهارم مهر ماه در مالزی برگزار می شود، مسابقات بین المللی آذربایجان طی دو هفته آینده و مسابقات ترکیه نیز یک ماه آینده برگزار خواهد شد.