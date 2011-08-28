نگران خروج داروسازان از داروخانه ها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود فاضل در مراسم روز داروساز که شب گذشته در محل انجمن داروسازان ایران برگزار شد، از داروسازی به عنوان آخرین حلقه درمان نام برد و افزود: تمام خدمات بیماران در بخشهای کلینیک و پاراکلینک به این حوزه منتهی می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات سازمان نظام پزشکی در جهت تعیین تعرفه‌های داروسازان گفت: بارها این مسئله را با وزارت بهداشت در میان گذاشته ایم البته وزیر بهداشت در نامه‌ای به هیئت دولت بحث حق فنی داروخانه‌ها را مطرح کرده است اما این موضوع در هیئت دولت به منظور بررسی کارشناسی بیشتر متوقف شده است چون اعضای این هیئت معتقدند که حق فنی داروخانه‌ها را دیوان عدالت اداری لغو کرده است.

فاضل تاکید کرد: رئیس دیوان عدالت اداری بارها در مصاحبه‌ با رسانه‌ها به این نکته اشاره داشته است که با توجه به آنکه وزارت بهداشت آیین‌نامه مربوط به حق فنی داروخانه‌ها را تغییر داد، آیین‌نامه جدید مشمول آیین‌نامه قبلی نمی‌شود و حق فنی داروخانه‌ها به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه از وزارت بهداشت انتظار داریم به گونه‌ای عمل کند تا در نهایت مردم به علت حذف حق فنی داروخانه‌ها متضرر نشوند، افزود: داروسازان توقع دارند که به اندازه اهمیت و شأن خود مورد حمایت و تشویق قرار گیرند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند در حالی است که با حذف حق فنی داروخانه‌ها آنان دچار بی‌انگیزگی می‌شوند.

فاضل با اشاره به تبعات حذف حق فنی داروخانه‌ها گفت: نگران هستیم که وضعیت داروخانه‌ها از دست داروسازان خارج شود و به دست افرادی بیافتد که واجد شرایط نیستند، در صورت حاکم شدن این شرایط به دارو به عنوان یک کالای تجاری نگریسته و قوانین عرضه و تقاضا بر آن حاکم می‌شود و روشهای قانونی به طور رسمی اعمال می‌شود در نهایت دارو به کالایی تبدیل می‌شود که جان مردم را به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه تعیین تعرفه‌ها به دولت واگذار شد اما دولت دو سه موضوع را در حوزه سلامت نادیده گرفت که این اقدام به ضرر نظام سلامت است.

عضو شورای عالی نظام‌ پزشکی افزود: هدفمندی یارانه‌ها و تورم سالیانه به طور طبیعی شامل همه صنوف و خدمات می‌شود اما بدون توجه به این دو فاکتور مهم تعرفه‌های بخش دولتی در سال جاری 9 درصد و تعرفه‌های بخش خصوصی 7 درصد افزایش یافته است اما این میزان رشد با سایر بخشها جامعه تناسبی ندارد، البته تعرفه برخی بخشها مانند آزمایشگاهها رشد نکرده است و تعرفه‌های داروسازی نیز تعیین نشده است.