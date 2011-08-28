گره دریاچه ارومیه به دست دولت باز می شود/ لزوم توجه به روشهای نوین

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد دولت در نجات دریاچه ارومیه افزود: دولت مطابق تکلیف برنامه چهارم توسعه موظف به اتخاذ راهکار عملی برای نجات دریاچه ارومیه و اجرای این راهکارها بود اما در سایه کوتاهی و کم توجهی ها، این تالاب مهم جهان در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: دولت برای نجات دریاچه ارومیه باید اعتبارات کلان و قابل توجهی اختصاص دهد و نسبت به تحقق راهکارهای کارشناسی توسط متخصصان امر اهتمام ورزد.

این نماینده مجلس با اشاره به تشکیل کارگروهی تخصصی در دانشگاه تبریز برای بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه اظهار داشت: مطابق بررسی های صورت گرفته در این کارگروه، اختصاص تنها دو میلیارد تومان برای تحقق روش های آبیاری پیشرفته در اراضی واقع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه منجر به افزایش 40 درصدی منابع آب این دریاچه خواهد شد.

به گفته پزشکیان، هم اکنون راندمان منابع آبی مورد استفاده در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی تنها 30 درصد است و 70 درصد از منابع، به هدر می رود.

نماینده تبریز، کاهش بارندگی را مهم ترین دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه طی سال های گذشته خواند و با تاکید بر اینکه با خشک شدن دریاچه ارومیه، آب رودخانه های زاب و ارس نیز کاهش یافته است، طرح مجدد انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را ضرورتی اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی دانست.

وی گفت: تحقق این مهم مستلزم صرف هزینه ای بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان و ایجاد یک نیروگاه دو هزار واتی برای تامین انرژی مورد نیاز جهت پمپاژ آب خزر به این دریاچه است که توجه ویژه دولت را می طلبد.

وی یادآور شد: میزان بارندگی سالانه در آذربایجان شرقی از 300 میلی متر طی چند سال گذشته به 180 میلی متر در سال جاری رسیده است که در خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر منابع آبی این استان بسیار تاثیرگذار بوده است.

پزشکیان با تاکید بر اینکه بحران آب، مهم ترین بحران کنونی آذربایجان شرقی است، افزود: بدون اتخاذ راهکار اساسی در این زمینه توسعه آذربایجان شرقی به ویژه صنعت کشاورزی غیرقابل تحقق است.

پزشکیان همچنین با اشاره به فعالیت مرکز نخبگان شهید فهمیده در بارورسازی ابرها و تعدیل آب و هوا، بهره مندی از نظرات کارشناسی نخبگان شاغل در این مرکز را ضروری برشمرد و خواستار مساعدت مالی دولت برای تحقق برنامه بارورسازی ابرها و ایجاد باران مصنوعی توسط این مرکز شد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از نحوه ارائه طرح دو فوریتی انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، مخالفت نمایندگان استان های دیگر با این طرح را به خاطر تردید آنان در عملیاتی شدن منابع پیش بینی شده در طرح دانست و اضافه کرد: اینکه نمایندگان استان های آذری زبان با این طرح مخالفت کرده اند، دروغ بزرگی است که رسانه های آنسوی مرزها نیز به آن دامن می زنند.

پزشکیان گفت: در طرح ارائه شده، منابع پروژه های مربوط به استان های مختلف به این منظور اختصاص یافته بود و اکثر نمایندگان حاضر در جلسه ترجیح دادند موضوع با دقت بیشتری بررسی گردد.

وی با بیان اینکه "بررسی عادی" طرح اخیر در کمیسیون مربوطه کافی و کارشناسی نبود افزود: باید با تلاش مجدد نمایندگان، طرح یاد شده پخته تر شده و در اسرع وقت نسبت به مطرح شدن مجدد آن در صحن علنی اقدام کرد چرا که موضوع دریاچه ارومیه خیلی فوری و حیاتی است.

نماینده تبریز، فاصله گرفتن از سیاسی و امنیتی کردن موضوع را مورد تاکید قرار داد و افزود: سیاسی کردن انتقال آب به دریاچه ارومیه، باعث موضع گیری و مقاومت نمایندگان مجلس و دولتمردان شده و همین عامل باعث بروز خسارات فراوان زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی به منطقه خواهد شد.