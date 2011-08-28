نمایشگاهی از اسماء حسنی در آمریکا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی دزرت نیوز، آندرو کوسوروک هنرمند محلی و استاد هنر دانشگاه برایگام یانگ به دنبال علاقه خود برای شناخت اسلام پس از حملات یازدهم سپتامبر تصمیم به خلق این آثار هنری گرفت.

وی اظهار داشت: سنتهای دینی برای کمک به مردم به منظور هدایت جهان بهتر است. اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. من مسیحی هستم و مسلمان نیستم اما تصمیم گرفتم که درباره دینی که اینقدر دچار سوء تعابیر شده مطالعاتی داشته باشم.

زمانی که کوسوروک مطالعه اسلام را آغاز کرد اسماء حسنی که در قرآن آمده نظر وی را به خود جلب کرد ، اسامی که ویژگی های خداوند را به سادگی برای مؤمنان بیان کرده است.

این نمایشگاه دربرگیرنده 15 مجسمه شیشه ای است که اسامی خداوند روی آنها حک شده شده است و درنظر دارد این مجموعه خود را تا پایان سال 2012 به 100 اثر برساند.

این مجموعه قرار است در کلیسا و سایر گروه های اجتماعی، مراکز هنری، کتابخانه ها و گالری های سنتی نیز به نمایش گذاشته شود.

