حمیدرضا شعیری، نویسنده، محقق و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تالیف یک کتاب با عنوان «نشان‌ معناشناسی بیداری» هستم. این کتاب گفتمان‌های تصویری و دیداری را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد داد. در این کتاب به بررسی شرایط تولید نشانه‌ها و معنا در گفتما‌ن‌های دیداری پرداخته‌ام.

وی افزود: این اثر بعد از کتاب «نقصان معنا» که یک کار ترجمه بود و به تازگی منتشر شده، یک کتاب تالیفی است که تقریبا به انتهای نگارش خود نزدیک می‌شود و حدودا 70 درصد نگارش آن انجام شده‌ است و در حال حاضر مشغول پرداخت 30 درصد باقی‌مانده هستم. پیش‌بینی می‌کنم با حجم فعلی که نوشته‌هایم دارند، نسخه نهایی اثر حجمی حدود 120 صفحه داشته باشد.

این محقق در ادامه گفت: ابتدای کتاب، مقدمه‌ای بر چگونگی خوانش نمونه‌های دیداری یک تصویر، نوشته‌ام. بعد از آن وارد موضوع ارتباط مخاطب با تصویر شده‌ام و نمونه‌های تصویری مانند عکس، کاریکاتور، خطاطی، نقاشی و... را برای این مطالب آورده‌ام. نمونه‌های کلاسیک و تفاوتشان با نمونه‌های مدرن هم یکی دیگر از مطالبی است که در این کتاب، به رشته تحریر درآورده‌ام.

شعیری گفت: در ادامه، کتاب سیستم‌های گفتمانی و بعد از آن پادگفتمانی، تحلیل شده‌اند. در «نشان‌ معناشناسی بیداری» همچنین شرایط شناختی در تصویر، ویژگی‌های عاطفی، اتیک یا همان مرامی - سلوکی هم که در یک تصویر تولید می‌شوند، بررسی شده‌اند.