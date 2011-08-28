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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

شعیری در گفتگو با مهر:

فرهنگستان هنر «نشان معناشناسی بیداری‌» را منتشر می‌کند

فرهنگستان هنر «نشان معناشناسی بیداری‌» را منتشر می‌کند

حمیدرضا شعیری از انتشار اثر جدید با عنوان «نشان معناشناسی بیداری‌» که در دست تالیف است، توسط فرهنگستان هنر خبر داد.

حمیدرضا شعیری، نویسنده، محقق و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تالیف یک کتاب با عنوان «نشان‌ معناشناسی بیداری» هستم. این کتاب گفتمان‌های تصویری و دیداری را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد داد. در این کتاب به بررسی شرایط تولید نشانه‌ها و معنا در گفتما‌ن‌های دیداری پرداخته‌ام.

وی افزود: این اثر بعد از کتاب «نقصان معنا» که یک کار ترجمه بود و به تازگی منتشر شده، یک کتاب تالیفی است که تقریبا به انتهای نگارش خود نزدیک می‌شود و حدودا 70 درصد نگارش آن انجام شده‌ است و در حال حاضر مشغول پرداخت 30 درصد باقی‌مانده هستم. پیش‌بینی می‌کنم با حجم فعلی که نوشته‌هایم دارند، نسخه نهایی اثر حجمی حدود 120 صفحه داشته باشد.

این محقق در ادامه گفت: ابتدای کتاب، مقدمه‌ای بر چگونگی خوانش نمونه‌های دیداری یک تصویر، نوشته‌ام. بعد از آن وارد موضوع ارتباط مخاطب با تصویر شده‌ام و نمونه‌های تصویری مانند عکس، کاریکاتور، خطاطی، نقاشی و... را برای این مطالب آورده‌ام. نمونه‌های کلاسیک و تفاوتشان با نمونه‌های مدرن هم یکی دیگر از مطالبی است که در این کتاب، به رشته تحریر درآورده‌ام.

شعیری گفت: در ادامه، کتاب سیستم‌های گفتمانی و بعد از آن پادگفتمانی، تحلیل شده‌اند. در «نشان‌ معناشناسی بیداری» همچنین شرایط شناختی در تصویر، ویژگی‌های عاطفی، اتیک یا همان مرامی - سلوکی هم که در یک تصویر تولید می‌شوند، بررسی شده‌اند.

کد مطلب 1394063

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