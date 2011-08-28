نمایش "مهتاب روی سکو" در جشنواره فیلم ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "مهتاب روی سکو" به کارگردانی مشترک فیما امامی و رضا دریانوش و فیلم کوتاه "حلیمه" ساخته طاهره حسن‌زاده، از جمله آثار منتخب ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره مذهب امروزهستند که طی روزهای 27 تا 30 شهریورماه 1390 در شهر ترنتو ایتالیا برگزار خواهد شد.



مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این دوره از جشنواره مذهب امروز ایتالیا، هشت فیلم کوتاه و سینمایی، از جمله آسمان هشتم، بهشت اینجاست، گنج روان، تو خورشید من ماه، راه رفتن در مه و مطبخ خانه را به دبیرخانه این جشنواره ارائه داده بود که در نهایت، فیلم‌های "مهتاب روی سکو" و "حلیمه" مورد پذیرش هیئت‌ انتخاب جشنواره قرار گرفتند.



این دو فیلم، در کنار 66 فیلم منتخب دیگر، در بخش‌های مختلف رقابتی جشنواره مذهب امروز به نمایش عمومی در خواهند آمد. کارگاههای آموزشی سینمای مذهبی، یکی از برنامه‌های مهم جشنواره مذهب امروز ایتالیاست که در حاشیه جشنواره برپا خواهد شد.